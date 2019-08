Campofelice di Roccella, attiva la macchina per una notte di Ferragosto sicura

È già in moto il dispositivo di sicurezza per garantire a tutti una serena notte di Ferragosto a Campofelice di Roccella. Su disposizione della sindaca Michela Taravella sono state dettate le misure per disciplinare le modalità di accesso al lungomare da oggi, 13 agosto, al 15 agosto. In tutta l’area, come in spiaggia,

saranno proibiti il campeggio ed i falò, gli alcoolici in misura superiore ad un litro per persona e due litri per veicolo; saranno attivi anche i carabinieri del battaglione Sicilia, oltre a vigili urbani, poliziotti, protezione civile e Croce rossa italiana, presente quest’ultima con ambulanza, mezzi di soccorso e posto medico avanzato. “Abbiamo aumentato le misure di sicurezza nel litorale perché possa trovare ingresso solo chi vuole divertirsi in maniera sana, cercando di garantire la pubblica sicurezza”, ha detto la sindaca. “Sollecitiamo tutti i fruitori del lungomare a rispettare l’ambiente ed il decoro della zona costiera, evitando di abbandonare rifiuti sulla spiaggia e nelle aree antistanti”.

Ciro Cardinale