Marinella di Selinunte: The Dinner in Red

Meglio definita come la notte dell’archeologia vivente, The Dinner in Red, è un appuntamento pubblico che l’ideatrice Chiara Modìca Donà dalle Rose, nella veste di esperta della cultura di Castelvetrano e Selinunte, ha deciso di battezzare il 13 agosto 2019 lungo la spiaggia ovest della contrada di Marinella di Selinunte, dalle mura del porto sino all’antico porto commerciale dell’antica Selinus, sotto l’Acropoli del Gorgo Cottone, nella parte più a ovest del vastissimo territorio di Castelvetrano, ove il mare mediterraneo lambisce dolcemente le coste ai piedi dei templi dei coloni Greci.

I templi di Selinunte erano di colore rosso come evidenziano alcuni resti conservati all’interno del Baglio Florio e rosso è anche il colore del sangue della vita che scorre pulsante nelle vene degli uomini e dell’umanità che nei secoli ha vissuto quei medesimi luoghi. Rosso è anche il colore della lava dell’Etna e dei numerosi vulcani sottomarini che circondano la Sicilia, e che vivono silenziosi ma presenti più che mai nelle viscere della terra.

L’immagine dell’iniziativa è stata creata da Rosa Mundi, già artista in BIAS 2018 creando il concetto di padiglione d’arte mitologico denominato “padiglione delle religioni perdute”.

La cena in rosso è quindi concepita come una grande tavolata, senza limiti di numero e di spazio, un banchetto elegante a cui partecipare rigorosamente vestiti di rosso, accompagnati da una immancabile coffa siciliana con dentro un candelabro a due braccia con due candele lunghe per illuminare il proprio divino tavolo reale la serata e un personale nettare degli Dei – bianco , rosso, rosa, con o senza bollicine. The dinner in red è un appuntamento annuale futuro a Selinunte e riproponibile – anche in contemporanea in tutti i siti archeologici di Sicilia su iniziativa dell’esperta stessa.

L’evento proposto, è la prima pietra vivente di un più vasto progetto che la medesima creatrice ha progettato di albergare proprio nel Comune di Castelvetrano che potrà, con il tempo, riportare questo luogo ai tempi passati più gloriosi attraverso un ritorno massiccio alla cultura ed alla ripopolazione di giovani selinuntini.

Per informazioni e prenotazioni chiedere ai seguenti recapiti: Lido Zabarra 092446194 3343399940 |Pierrot 0924466405| Voglimi 3281679754| Hotel Miramare 0924.46666 o chiamare tel. 3356365213, 3280291763|3332980088| 3351080089 o scrivere a culturacastelvetrano@gmail.com.

Rosanna Minafò

