Castello di Roccella: notte bianca tra storia, musica, arte e sapori

Un momento irrinunciabile con visite guidate in notturna per la kermesse Roccamaris. Incontri d’estate al Castello

Tutto è pronto per martedì 13 agosto per Il Castello di Notte: un intero appuntamento dedicato alla conoscenza del Castello di Roccella, con visite guidate in notturna, curate dai volontari dell’Associazione Roccamaris.

Una serata con il Castello di Roccella protagonista in cui i visitatori potranno immergersi per una notte in un’atmosfera fantastica tra interessanti momenti musicali e artistici grazie alla Compagnia Batarnù e degustazioni di prodotti del nostro territorio. Si avrà la possibilità di vivere il Castello approfondendone la sua conoscenza, un luogo pieno di storia e dalla rilevanza storico-culturale unica per tutto il territorio e non solo per Campofelice di Roccella.

Per tutta la serata, sarà possibile visitare il Castello e partecipare alle visite curate dai volontari dell’Associazione Roccamaris.

La Compagnia Batarnù darà vita ad alcuni momenti musicali e di spettacolo con acrobazie e giocolerie, musica medievale suonata dal vivo con cornamuse e percussioni, canti aulici e goliardici tratti dai manoscritti del XII e XVI secolo, e spettacolari azioni di acrobatica su trampoli e coreografie di giochi di fuoco.

Grazie alla Cantina Buceci, l’Azienda Agricola La Madoninna e l’azienda Pina Forti sarà possibile fare anche delle piccole degustazioni di prodotti tipici del territorio madonita.

L’appuntamento è per il 13 agosto 2019 a partire dalle 21.30 al Castello di Roccella

