Domenica 11 agosto, Zio Pippo, per i mondellani, ha trasformato il tradizionale 7½ delle festività natalizie, in un quizzabuglio da spiaggia e i bagnanti di tutte l’età, piuttosto che starsene sdraiati a prendere il sole, hanno preferito partecipare al quiz dello Zio Pippo.

Il gioco –che è durato circa due ore– si ècosì svolto: tutti i concorrenti in fila e, uno alla volta, ricevevano da Pippo Taranto una macro carta siciliana con un punteggio che doveva essere valorizzato con un indovinello; chi rispondeva esattamente continuava a chiamare altre carte per formare il 7½. Solo alcuni giocatori lo hanno formato, Emilio, Antonio, Angelo, Vittoria, Nico, Maria Rita, Giuseppe ed hanno vinto un tris di contenitori in porcellana con coperchio, offerto da Caffè Monachello. Zio Pippo che, come sappiamo è stato insegnante di Educazione Artistica (Disegno e Storia dell’Arte), non ha mai dimenticato il suo ruolo e, quindi, ha creato indovinelli formativo-informativi, come ha sempre fatto nei suoi numerosi programmi radio-televisivi, convinto com’è che le domande devono destare interesse e curiosità e servono a richiamare dati e informazioni utili per la cultura e la vita. Intanto, giovedì 15 agosto, scadrà il tempo per consegnare tutte le foto raffiguranti i castelli realizzati ogni giorno a partire dall’apertura della stagione, seguendo lo slogan coniato da Zio Pippo che “A Mondello ogni giorno è bello per fare un castello”. Tante le foto già consegnate all’instancabile conduttore ma, come stabilito, giorno 15 agosto, le ultime, con le generalità dell’autore, si potranno dare ad un qualsiasi bagnino che le farà avere allo Zio Pippo. Un’apposita giuria, quindi, decreterà il “Castello più bello 2019”. Domenica prossima,18 agosto, si saprà il vincitore che riceverà la Coppa durante la “Festa di Premiazione”, l’8 settembre, alle ore 10:30, sempre al Centro Giochi.

Franco Verruso

CS