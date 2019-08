“Amici di Sfrigolio in moto”: sfilata di auto e moto d’epoca a Rutigliano

Una giornata all’insegna dei motori, del buon cibo e del rock. Appuntamento domenica 11 agosto a Rutigliano con “Amici di Sfrigolio in moto”, manifestazione alla quale partecipa anche l’Aci Bari – Bat.

Si comincia alle 9 in piazza Kennedy con il raduno di auto e moto d’epoca e la visita al museo archeologico, al museo dei fischietto e al centro storico di Rutigliano. La manifestazione andrà avanti fino a sera con stand di cibo targato “Sfrigolio”, birra e le note dei The Unforgivens, la cover band dei Metallica. “Siamo al secondo evento ufficiale firmato Sfrigolio – commenta Francesco Casulli, organizzatore – con il quale vogliamo rendere possibile rivivere il passato attraverso le bellissime auto e moto, dando merito anche ad un paese come Rutigliano ricco di storia. Attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza stradale grazie alla partecipazione dell’Aci Bari Bat: un segnale forte a chi si mette alla guida ogni giorno”. “Aci storico – aggiunge Francesco Ranieri, presidente Aci Bari – Bat – è presente sul territorio barese con eventi di veri appassionati, ai quali portiamo i valori di Aci nel prevenire gli incidenti stradali”. Aci quindi non va in ferie, come spiega il direttore Maria Grazia De Renzo: “Saremo presenti anche noi a Rutigliano con i nostri simulatori per far provare le situazioni di pericolo in totale sicurezza”.

Com. Stam.