Aereo in quarantena dopo l’atterraggio a Manchester

Malore a bordo del volo BE3122 della compagnia aerea low-cost Flybe. I 107 passeggeri appena atterrati all’aeroporto di Manchester, sono stati messi in quarantena per due ore a seguito di un incidente medico avvenuto a bordo dell’aereo

Tosse e vomito a bordo durante il volo BE3122 della compagnia aerea low-cost Flybe. Un intero aereo è stato posto in quarantena, dopo che una donna di mezza età aveva iniziato a mostrare “sintomi gastrointestinali contagiosi”, al momento dell’atterraggio in aeroporto. L’aereo proveniva da Parigi ed è stato isolato immediatamente. Fonti dell’aeroporto di Manchester hanno confermato l’incidente. Flybe conferma di aver condotto in misura precauzionale dopo l’arrivo a Manchester ed agendo in stretto contatto con le autorità sanitarie inglesi un’operazione per raccogliere tutti i dati dei 107 passeggeri a bordo dell’aereo, in seguito al malore avvertito da uno di essi. “Flybe si scusa sinceramente con i passeggeri per il ritardo che hanno subito a causa dell’inconveniente riscontrato, ma la salute ed il benessere dei clienti e dell’equipaggio rimangono la nostra priorità numero uno in ogni momento”, ha affermato un portavoce della compagnia aerea. Per paura di eventuali contagi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, medici e infermieri hanno soccorso i passeggeri direttamente a bordo dell’aereo. L’aereo della compagnia della bandiera britannica Flybe partito da Parigi è stato sottoposto a una “pulizia profonda” dopo esser arrivato all’aeroporto di Manchester. Ingenti le misure di sicurezza predisposte per l’operazione, con la polizia aeroportuale e il personale medico muniti di mascherine protettive. Anche se resta da capire cosa abbia provocato il malore a bordo dell’aereo. A titolo precauzionale, l’aereo è stato raggiunto dalle autorità competenti che hanno preso la decisione di sottoporre a screening tutti a bordo, in linea con le procedure standard di salute e sicurezza. Al momento, non ci sono notizie ufficiali da parte delle autorità sanitarie britanniche. Alla fine tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aeromobile.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”