Traffico nei weekend e di ferragosto convocato dal Prefetto il Comitato Operativo per la Viabilità. Pianificate misure controllo e prevenzione.

Nella giornata di ieri, si è tenuta in Prefettura una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, per monitorare i dispositivi approntati per la stagione estiva 2019 e mettere a punto eventuali, ulteriori indirizzi, con particolare riferimento ai weekend da bollino nero o rosso ovvero alle giornate di traffico intenso e critico, per una migliore gestione della circolazione veicolare sulle principali arterie della provincia.

Hanno partecipato all’incontro, quali componenti del C.O.V., in composizione integrata, il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Palermo, i rappresentanti dei Carabinieri, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, della Città Metropolitana, del Comando Polizia Provinciale, del C.A.S., dell’ANAS dell’ASP, del SUES 118, nonché i referenti dei Comandi delle Polizie Municipali di Altavilla Milicia, Bagheria, Carini, Casteldaccia, Isola Delle Femmine e Capaci.

Nel corso della riunione, sono stati esaminati i dispositivi di vigilanza sulle strade, in particolar quelle maggiormente interessate dai flussi di traffico, di assistenza e soccorso degli utenti in caso di emergenza, la situazione dei cantieri di manutenzione movibili e inamovibili, fornita dagli Enti proprietari delle strade e le misure volte alla prevenzione e repressione delle violazioni del Codice della Strada, in particolar modo legate ad eccesso di velocità, abuso di alcol e sostanze stupefacenti, uso di smartphone ed altri apparecchi, rispetto delle norme in materia di tempi di guida e di riposto degli autotrasportatori.

Sono stati, pertanto, ulteriormente definiti i servizi che interesseranno le arterie stradali e autostradali in previsione dell’incremento di traffico previsto per la giornata di ferragosto e per il contro-esodo: in particolare, sui tratti dei tronchi autostradali della A 29 (Palermo –Mazzara del Vallo), della A 19 (Palermo-Catania) e della A 20 (Palermo- Messina), anche con riferimento alla viabilità alternativa della S.S. 113 in entrambe le direzioni di marcia.

I percorsi alternativi, anche a mezzo delle vigilanze degli Organi di polizia territoriali, dovranno prevedere il rispetto dei divieti di sosta e il posizionamento di idonea segnaletica. I rappresentanti del Consorzio Autostrade Siciliane e dell’A.N.A.S. hanno, inoltre, comunicato la chiusura o la sospensione dei cantieri aperti nei giorni del fine settimana e del prefestivo e festivo di ferragosto, per una più fluida circolazione. Al contempo i due gestori delle principali arterie extraurbane hanno assicurato la pronta attivazione di piani di intervento operativo in casi di necessità e l’impiego dei pannelli a messaggio variabile per avvisare della presenza di incidenti e/o code, oltre che sulla tratta autostradale, ai fini della segnalazione di percorsi alternativi, nonché la presenza di pattuglie in reperibilità, comunque operative nelle giornate caratterizzate dal bollino nero (sabato e domenica) e nel prefestivo e festivo di ferragosto.

L’A.S.P.e il 118, ciascuno per le proprie competenze, hanno messo a punto un piano operativo per assicurare l’adeguata assistenza sanitaria nei giorni ritenuti di particolare criticità.

Questo weekend le giornate critiche saranno due quella di sabato 10 e di domenica 11.agosto.

Anche quest’anno “Viabilità Italia” ha elaborato ed aggiornerà costantemente le informazioni necessarie ed il calendario delle giornate in cui è prevista una maggiore intensità del traffico, con previsione del “bollino nero” nelle giornate del 4 e 11 agosto, e del “bollino rosso” per gli ultimi due weekend di agosto e per il primo di settembre, periodi dove sono previsti i rientri.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali di comunicazione (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione CCISS per iPHONE, canale Twitter del CCISS, Isoradio, Onda Verde sulle Radio-Rai e sul Televideo Rai). Per la rete stradale Anas è possibile utilizzare l’applicazione “VAI” (Viabilità Anas Integrata) scaricabile dal sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone. Numero unico telefonico 800.841.148.

Altre informazioni sulla rete autostradale sul sito www.aiscat.it e sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali.