SuperEnalotto: il Jackpot record corre sui social, anche in Kazakistan è caccia al “6”

Dall'Italia al Kazakistan, passando per Bardonecchia. Il giro è un po' largo, ma la caccia alla fortuna, grazie ai social network, azzera ogni confine.

E così succede che il SuperEnalotto guadagni un appeal mondiale. Se, come è già successo in passato con i Jackpot da record, nelle ricevitorie di confine (a Ventimiglia come a Bardonecchia, fino ad arrivare a Trieste e Gorizia) sono già in azione i “frontalieri” della fortuna, che varcano la dogana per tentare il colpo da oltre 200 milioni, c’è addirittura chi segue le sorti del Jackpot da addirittura 4mila chilometri di distanza. Si tratta della testata nur.kz, un portale di informazione kazako che sul suo canale Instagram offre ai suoi follower continui aggiornamenti sul SuperEnalotto attraverso il profilo Instagram, informa Agipronews. L’attenzione, logicamente, non è disinteressata, giacché in ogni post viene offerta ai lettori la possibilità di acquistare online (attraverso dei siti che si pongono come intermediari) dei biglietti del concorso di casa Sisal. Ed ecco quindi che gli utenti si “scatenano”, rigorosamente in cirillico, nei commenti a ogni post: “È già uscito il 6?” chiede qualcuno, “Quanto costa un biglietto e quanti se ne possono comprare?” si domanda qualcun altro. “Facciamo una colletta, giochiamo tutti insieme” propone un altro utente, mentre c’è addirittura chi si offre volontario per portare in Kazakistan una schedina dei sogni in carta e inchiostro: “Sto partendo per l’Italia, posso giocare io per voi e tornare coi biglietti!”.

