Polizia Stradale salvataggio cani

La Polizia Stradale, quale specialità della Polizia di Stato, opera in settori di particolare delicatezza, i cui controlli, fortemente specialistici, si indirizzano anche nel settore del trasporto di animali e conseguentemente ricomprendono tutti i risvolti, anche negativi, che tale movimentazione può presentare, uno su tutti il traffico illegale di animali, che negli ultimi anni ha registrato un notevole incremento.

Ed è proprio per contenere ed impedire il trasporto illegale degli animali, in particolare quelli di affezione, sia tra il nord e sud Italia e sia dall’Italia verso i Paesi esteri, che sono stati intensificati tali controlli. Particolare attenzione viene dedicata anche agli animali abbandonati in autostrada, soprattutto nel periodo estivo, quando i proprietari partono per le vacanze. In questa ottica, lo scorso 15 giugno una pattuglia della Sottosezione di San Donato Milanese, durante il servizio di vigilanza stradale sull’itinerario SS 9-Emilia, all’altezza del km 313+800 nel territorio del comune di Melegnano, veniva avvicinata da una Guardia Zoofila Responsabile Nazionale Dipartimento Nucleo Operativo Movimento Animalista On. Brambilla, il quale riferiva che all’interno di un rifugio vi era un veicolo non idoneo al trasporto di animali che stava per effettuare un trasporto all’estero di animali d’affezione. Accompagnati dalla Guardia Zoofila i pattuglianti raggiungevano la località segnalata e identificavano due soggetti di nazionalità belga, che a bordo di un veicolo Mercedes Sprinter con targa belga, avrebbero dovuto effettuare il trasporto di 11 cani e 3 gatti dall’Italia al Belgio. Gli operatori accertavano subito che il veicolo non era idoneo al trasporto di animali, poiché era privo di spazi adeguati a contenerli tutti e privo di idonea areazione. Gli animali sarebbero stati costretti ad affrontare un viaggio molto lungo, dal sud Italia fino in Belgio, in condizioni di sofferenza insopportabile.Sul posto giungeva, nel frattempo, l’Onorevole Michela BRAMBILLA, che si trovava in visita presso la struttura in questione e constatava le pessime condizioni di trasporto degli animali. Dopo un po’ giungeva anche il veterinario della ATS di Milano, il quale dopo aver visitato gli animali in questione ne dichiarava le buone condizioni fisiche, sebbene la documentazione al seguito fosse assolutamente incompleta. Inoltre, confermava l’inidoneità del veicolo per quel genere di trasporto. Per tali ragioni gli animali venivano sottoposti a sequestro amministrativo e i cani venivano affidati in custodia all’Associazione di Volontari “Progetto Aquila” e i gatti al gattile di Vignate, strutture idonee alla loro accoglienza.Nella mattinata odierna, a cura del Responsabile Nazionale Dipartimento Nucleo Operativo Movimento Animalista On. Brambilla, presso la sede della Sezione Polizia Stradale di Milano è stato consegnato un attestato che riconosce al personale della Polizia Stradale intervenuto professionalità e sensibilità nell’operato e verso il mondo animale.