“Agosto in… Fiera a Messina 2019” Presentato il cartellone degli eventi. attesa per “ Fiera in Luce”

Si è svolta stamani presso la sede dell’Autorità Portuale la conferenza stampa di presentazione del programma della manifestazione “Agosto in… Fiera di Messina.”

Alla conferenza hanno preso parte: il Commissario Straordinario Antonino De Simone, il Segretario Generale Ettore Gentile, il sindaco di Messina Cateno De Luca e l’assessore alle politiche del mare Dafne Musolino, la Sovrintendente ai Beni Culturale e Ambientali arch. Mirella Vinci e Claudio Prestopino, organizzatore dell’evento.

Già ieri sera la cittadella fieristica ha aperto le proprie porte alla città offrendo la possibilità di fruire dell’affaccio a mare nell’ambito di una manifestazione che vuole coniugare tradizione e intrattenimento. L’appuntamento con la Fiera di Messina rappresenta per la città un momento di incontro e di svago. In quest’ottica, l’organizzazione curata da Claudio Prestopino e la sua Fratellone srl, ha inteso lanciare un’edizione che seppur ridimensionata possa trasmettere un’immagine di ordine, pulizia, legalità e correttezza. Solo operatori selezionati tra gli espositori e spettacoli di qualità.

“ Senza la collaborazione dell’autorità portuale, ha affermato Claudio Prestopino, in questi anni non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Per me adesso, ha però puntualizzato, questa edizione rappresenta l’ultima. Si chiude un ciclo perché Agosto in Fiera a Messina è una manifestazione purtroppo segnata dai tempi, da una serie di circostanze tecnico logistiche che hanno reso complicato anche l’avvio di questa edizione. Un edizione, ha proseguito Prestopino, che vede la collaborazione solo dell’Autorità Portuale, del Comune di Messina e della città Metropolitana. Nessuno operatore locale infatti ha accettato l’invito ad un coinvolgimento fattivo. Nonostante le difficoltà oggettive siamo comunque riusciti a mettere in piedi una manifestazione per quanto possibile decorosa e pulita con uno sforzo non indifferente ma, lo abbiamo fatto per la città che proprio ad Agosto ci chiede la possibilità di tornare a vivere la Fiera.”

Espositori, food, giochi e musica dunque per trascorrere fino al 20 agosto le calde serata estive in Fiera. Il programma illustrato da Claudio Prestopino prevede diverse esibizioni musicali:

10 agosto Overdrive- Cover Band pop

12 agosto The Dubliners- U2 Tribute Band

13 agosto Una ragazza per il cinema – Selezioni provinciali

14 agosto Shamballà Duo

17 agosto Nota Bene – Pino Daniele Tribute

18 agosto Shamballà Duo

19 agosto Dream Music- Cover band pop

Grazie all’impegno e all’investimento economico dell’Autorità Portuale sarà possibile assistere alla proiezione di uno spettacolo di video mapping “ Fiera in luce”.

Un modo per valorizzare gli edifici all’interno del quartiere fieristico oggetto al momento di importanti lavori di manutenzione e ristrutturazione.

L’area cantiere si trasforma così nella possibilità di offrire uno spettacolo in più alla città. 60 metri lineari, 33 colonne, 18 composizioni visive con raffigurazioni pittoriche e fotografiche grazie alla collaborazione della Sovrintendenza e Taormina arte, in un viaggio virtuale tra passato e futuro per raccontare il rapporto tra la città di Messina ed il mare. A realizzare l’installazione AreaOdeon e l’ingegnere Marcello Arosio che a Messina avevano già realizzato nel 2015 alcune installazioni nell’ambito del Kernel festival.

“ La Fiera, ha affermato il sindaco Cateno De Luca, rientra naturalmente tra i nostri obiettivi strategici. Miriamo a rivitalizzarla attraverso strategie molto più ampie sulle quali stiamo lavorando. Il riferimento è ovviamente al piano regolatore portuale che apre un fronte importante. Quando parliamo di fiera, non possiamo non fare riferimento agli interventi che stiamo già progettando e che riguardano la riqualificazione della linea tranviaria. Abbiamo già individuato i primi 25 milioni di euro però stiamo facendo un progetto complessivo ed abbiamo già avuto anche diversi incontri al Ministero dei Trasporti. Vogliamo infatti partecipare all’assegnazione delle risorse che ogni anno vengono destinate per la riqualificazione di linee tranviarie. L’obiettivo, ha affermato De Luca, è quello di abbattere le barriere tra il mare e la città.”

Il Commissario Straordinario Antonino De Simone nel proprio intervento ha inteso evidenziare le difficoltà oggettive che l’organizzazione si è trovata ad affrontare nell’organizzazione della manifestazione elencando gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono stati effettuati. De Simone ha anche illustrato gli effetti positivi della Zes ( Zone economiche speciali) per la Fiera di Messina. “ Grazie alla Zes, ha affermato De Simone, domani l’area della Fiera sarà ancora più appetibile.”

Intanto la città di Messina può godersi l’affaccio a mare e la passeggiata grazie alla manifestazione Agosto in… Fiera a Messina 2019. Tutti i giorni fino al 20 agosto dalle 18,00 alle 00,30 sarà possibile tornare a vivere il quartiere fieristico.

