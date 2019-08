A Mondello con Zio Pippo si gioca a.. 7 ½

Palermo: La scorsa domenica, 4 agosto, sulla spiaggia di Mondello i bagnanti, come tutte le domeniche, con inizio alle 10:30, si sono divertiti con il gioco previsto in cartellone, dal titolo “Cara, vecchia Italia”, ideato e condotto dall’evergreen, anfitrione modellano, Zio Pippo, al secolo Pippo Taranto.

I concorrenti di tutte le età, con la fantasia, hanno girato l’Italia rispondendo agli indovinelli fatti per questo gioco e così, virtualmente, hanno visitato città, piazze, edifici, monumenti, quartieri, e ricordando anche i nostri architetti, pittori, musicisti italiani e in quello spazio dedicato al Centro Giochi, i concorrenti in fila, hanno cercato di rispondere bene per vincere i premi offerti dal Caffè Monachello, lo sponsor di cui Zio Pippo è testimonial. Tanti sono stati bravi, alcuni, invece, hanno dimostrato di conoscere bene, paesi stranieri piuttosto che i tesori della nostra bella Italia. Tra i numerosi vincitori segnaliamo, Valeria, Loredana, Nicoletta, Attilio, Stefano, Gaspare, Marcello, Alessandra, Filippo, Giorgio, Elisa ed altri, contenti di portare a casa un ricordo di Mondello: brocche, tris di contenitori in porcellana, boccali, bicchieri per bibita con annessa cannuccia e, ovviamente, confezioni di Caffè Monachello, Per domenica 11 agosto è in programma il “7 ½”, tradizionale gioco natalizio che il noto animatore ha riveduto e corretto per l’Estate Mondellana 2019..Zio Pippo consegnerà una carta e, a turno, i partecipanti dovranno rispondere a degli indovinelli. Chi ha il 7 e indovina può decidere se accettare o meno il premio o chiamare un’altra carta sperando di fare 7 ½ e ottenere un premio migliore, viceversa se spunterà una carta dall’1 al 7, ovviamente, perderà. Giochi semplici quelli che organizza Zio Pippo che permettono a piccoli e grandi mondellani, dopo un bagno, una doccia, un gelato, una bibita o una fetta di anguria, di poter vincere i numerosi premi, come sempre, offerti dallo sponsor “Caffè Monachello” che Zio Pippo definisce “il caffè più bello!”

Franco Verruso

CS