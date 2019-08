Trebisacce, Ecoross consegna ecobox negli uffici comunali. a luglio raggiunto il 70%

L’attività nell’ambito del nuovo servizio di Igiene Urbana e Tutela dell’Ambiente. Raccolta differenziata: trend positivo e in costante aumento.

Trebisacce: Consegnati negli uffici comunali gli ecobox per il multimateriale e la carta. Dal Municipio il buon esempio per una corretta raccolta differenziata che, lo scorso mese di luglio ha raggiunto una percentuale che si attesta attorno al 70%. Un risultato positivo che conferma il trend virtuoso in atto nella città di Trebisacce.

Nella giornata di ieri lo staff di Ecoross, azienda che ha in gestione il Servizio di Igiene Urbana e Tutela dell’Ambiente, ha aggiunto un ulteriore tassello nell’ambito delle attività di allestimento e fornitura di attrezzature con la consegna degli ecobox negli uffici municipali, a dimostrazione dell’attenzione particolare riservata dall’Amministrazione comunale alla raccolta differenziata e ad una migliore gestione complessiva dei rifiuti.

«Iniziare dagli uffici del Comune – afferma il sindaco di Trebisacce Franco Mundo – che è il cuore pulsante dell’attuazione del progetto, rappresenta un esempio proficuo e virtuoso. Più è corretta la raccolta differenziata maggiori saranno i benefici per tutti: pagheremo di meno e avremo meno abbandono selvaggio di rifiuti sul territorio, soprattutto della plastica. Trebisacce, unitamente ad altri Comuni insigniti della Bandiera Blu, parteciperà al programma Plastic Free della Regione Calabria e questo costituirà un ulteriore stimolo sia per noi amministratori sia, soprattutto, per i cittadini. Vogliamo iniziare dal Comune – conclude il Sindaco – proprio per lanciare un messaggio sulla importanza della raccolta differenziata, non solo nelle case e per le strade ma anche negli uffici».

Il personale dell’azienda Ecoross, unitamente all’allestimento degli ecobox, ha effettuato una apposita campagna di informazione e sensibilizzazione destinata a tutti i dipendenti comunali. Fondamentale, al fine di ottenere tutti i benefici di una corretta raccolta differenziata, la sinergia fra i tre attori principali: uffici comunali, gestore del servizio e cittadini, i quali si stanno dimostrando particolarmente virtuosi e collaborativi.

«Il trend è decisamente positivo – afferma il dott. Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana Ecoross – Nel mese di luglio appena trascorso si è registrata una percentuale di raccolta differenziata che si attesta attorno al 70%. Questo testimonia che il buon lavoro in corso sta dando i giusti risultati, grazie soprattutto all’ottimo contributo dei cittadini. L’Ente Comune, allestito ora con gli ecobox, rappresenta il luogo istituzionale e di esempio di questa direzione giusta già tracciata da anni dalla Città di Trebisacce ma che, in questa fase di gestione Ecoross, punta proprio ad una crescita qualitativa e quantitativa. E il risultato raggiunto nel mese di luglio ne è una effettiva testimonianza».

Com. Stam.