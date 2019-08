Comitato “Terranostra” sul problema auto abbandonate a Catania

Sono decine le strade a Catania che assomigliano sempre più a rimesse di qualche sfasciacarrozze. Nel corso di continui sopralluoghi e raccolta di segnalazioni, da parte dei cittadini, il comitato Terranostra si è reso conto da tempo come centinaia di mezzi, tra auto e piccoli furgoni, siano abbandonati lungo le vie del capoluogo etneo.

La crisi continua costringe le famiglie a fare i salti mortali per far quadrare i conti e questo provoca pure il totale immobilismo dei mezzi di trasporto privati. Macchine e furgoni di piccole dimensioni senza copertura assicurativa, con i pneumatici danneggiati e ricoperti da volantini pubblicitari lasciati per mesi o addirittura per anni ai quattro angoli delle strade o delle piazze della città. Esempi simili si trovano in via Plebiscito, viale Rapisardi e perfino nei pressi del Tondo Gioeni. Il componente del comitato “Terranostra” Carmelo Sofia ha più volte ribadito che questi mezzi diventano pattumiere a cielo aperto ed ospitano piccole colonie di topi. In queste condizioni anche il personale comunale non riesce ad effettuare adeguatamente la pulizia delle strade perché le auto occupano una parte della carreggiata. Ecco perché il comitato “Terranostra” chiede al Sindaco di attivare tutte le procedure necessarie per evitare che questo problema si aggravi ulteriormente. Da qui la proposta per creare un iter procedurale specifico che non si basi solo su un’azione repressiva indiscriminata verso i proprietari ma, piuttosto, miri ad eliminare queste carcasse dalle strade.

Comitato spontaneo “Terranostra” Carmelo Sofia

