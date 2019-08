Al Cannes Yachting Festival 2019 CMC Marine presenta Waveless, nuova famiglia di stabilizzatori elettrici ultracompatti

Al prossimo salone di Cannes, in programma dal 10 al 15 settembre 2019, CMC Marine, l’azienda italiana leader negli stabilizzatori elettrici per super yacht, presenterà per la prima volta Waveless by CMC Marine, una nuova gamma di stabilizzatori ultracompatti

Waveless by CMC Marine, il cui esemplare più piccolo ha un ingombro a bordo pari a 38 centimetri di diametro per 22 cm di altezza, è pensata per imbarcazioni medio grandi, a partire dai 12 metri di lunghezza, e vanta la stessa tecnologia che ha portato gli stabilizzatori CMC Marine a eccellere nel mercato di riferimento.

Trasferendo l’elevato know-how e l’esperienza costruttiva a questa nuova famiglia di stabilizzatori, CMC Marine punta a risolvere il problema di rollio e beccheggio degli yacht causato dalle onde e dal movimento di pesi a bordo, rendendo così la permanenza in barca più confortevole.

La famiglia Waveless by CMC Marine conta 4 modelli di stabilizzatori STAB e 4 modelli di intruder TRIM. L’intera gamma di stabilizzatori STAB sarà in esposizione al Cannes Yachting Festival 2019 presso lo stand PALAIS019. Un modello STAB 25 funzionante sarà a disposizione per dimostrazioni. Accanto a questo modello ci saranno alcuni esemplari di STAB30, STAB40 e STAB50 che permetteranno di vedere l’intera offerta della tecnologia CMC Marine dei nuovi prodotti Waveless by CMC Marine.

Inoltre, in esposizione presso lo stand, sarà possibile vedere un modello di Stabilis Electra HS60 funzionante. HS60 è parte della gamma High Speed System, evoluzione degli Stabilis Electra System, per imbarcazioni plananti e lunghezza tra i 23 e i 35 metri, con profili di pinna ottimizzati e una nuova elettronica che consente di ridurre l’ingombro e peso, e aumentare le performance.

Sempre in esposizione presso lo stand anche un Intruder300 perfettamente funzionante.

CMC Marine sarà al Cannes Yachting Festival dall’10 al 15 settembre presso lo stand PALAIS019

Com. Stam.