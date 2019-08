Mentre gli altri litigano il Capitano balla a Milano Marittima

A torso nudo, in costume da bagno, il leader leghista ha raggiunto il deejay in consolle: con un cocktail in mano, ha posato per foto e selfie, poi ha indossato le cuffie mentre partiva in sottofondo l’inno di Mameli, cantato dai giovani in spiaggia che ballavano in costume.

Poi dopo qualche minuto è tornato tra gli amici e i colleghi di partito e di governo, tra cui Lorenzo Fontana, Claudio Durigon e Lucia Borgonzoni (recentemente lanciata come candidata presidente alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna).

Mentre i radical chic Pd litigano tra loro per come scrivere una petizione, Silvio continua a tirare la cinghia che tanto è diventata del 3,8% , con il M5S sceso al 15%, il Capitano e la lega volano al 39%.

Un uomo che ride a tutti in ciabatte , mojoto e selfie, eppure non dobbiamo scandalizzarci perché a destra c’è già stato un leader che incontrava il suo popolo quello giovane nelle discoteche romane dal Gilda Al Follia, che giocava a calcetto e che non rifiutava mai una foto, era Gianfranco Fini, forse non eravamo così tecnologici è per questo che ora tutti attaccano Salvini, ma Fini parlava al popolo alla sua gente.

E cari radical chic credo che Salvini con il suo linguaggio arriva dritto al suo popolo, a quel popolo che ha sempre votato Dx,

A quel popolo che ha portato la Lega come il MSI italiano , a sedersi al governo .

Ma Matteo a differenza di Gianfranco non ha dovuto sbattere la porta e farsi cacciare, no Matteo la porta l’ha sbattuta in faccia agli altri e quel 39% è frutto del coraggio di correre da solo.

Francesca Proietti Cosimi

