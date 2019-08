Comune, Figuccia (Udc) e Galici (Ugl): “aspettative disattese”

“Con il nuovo decreto del governo nazionale finalmente, viene a galla lo stato comatoso del comune e delle sue casse: così se prima poteva agilmente nascondersi la polvere sotto al tappeto, oggi si decreta lo stop a stabilizzazioni, oltre al raddoppio delle tariffe per asili, impianti sportivi e musei, mercati generali, cimiteri per un comune che è ridotto al lumicino” –

a dirlo è Sabrina Figuccia consigliere comunale dell’Udc a Palermo. “Di fatto – prosegue – Palazzo delle Aquile si è ritrovato con i conti in disordine sia per l’eccessiva anticipazione di cassa che per i troppi debiti fuori bilancio. La verità è che negli ultimi tempi Orlando è rimasto legato agli anni 80 di craxiana memoria dove lo stato foraggiava gli enti locali per soddisfare le esigenze delle correnti partitiche, mantenendo ostinatamente un tenore insostenibile per i tempi moderni dove le risorse sono sempre più scarse. Il risultato è quello che vediamo”.

“Uno tsunami in piena regola – dice Galici, dirigente sindacale Ugl – che si abbatte sul l’amministrazione Orlando e che lascia l’amaro in bocca a quanti ingiustamente hanno maturato delle aspettative. Peraltro a rischio non sono soltanto le nuove assunzioni ma ancor più grave la stabilizzazione di circa 600 precari per i quali fino a poche settimane fa, sembrava prefigurarsi un futuro positivo in ottemperanza alle previsioni normative della legge Madia. L’ennesima beffa per il Sindaco e la sua comitiva rea di aver mostrato i muscoli fatti di anabolizzanti e non solidi e frutto di sacrifici”.

Com. Stam.