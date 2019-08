“Fare scoperta” Continua il TOUR SICILIANO di Francesco Mancuso!

L’Associazione Culturale “Fare per Migliorare” continua il suo TOUR STORICO, ARTISTICO E CULTURALE IN SICILIA. Il Progetto ideato dal Fondatore Dott. Francesco Mancuso (in foto) rientra tra le attività turistiche dell’Associazione così come da Statuto e prevede una serie di viaggi d’istruzione nelle più belle e suggestive località siciliane, affascinanti e interessanti per la bellezza ambientale e territoriale nonché per il patrimonio storico-artistico fonte di attrazione e di conoscenza per tutti i partecipanti.

Il Fondatore Francesco Mancuso afferma: Il progetto dal nome “Fare scoperta” ebbe inizio nel lontano 2013 e da allora continua arricchendosi di sapere e di esperienza. Il TOUR domenica 4 agosto p.v fa tappa nel ragusano, a Punta Secca e a Santa Croce Camerina. Ci sarà anche un importante incontro istituzionale propedeutico ad un successivo Gemellaggio tra l’Associazione Culturale “Fare per Migliorare” ed il Comune di Santa Croce Camerina per sancire un durevole e proficuo rapporto di collaborazione da ambo le parti. A tal fine, in mattinata, saremo accolti dall’amministrazione comunale a questo incontro che si terrà in Aula Consiliare alla presenza del sottoscritto Francesco Mancuso, del Sindaco Giovanni Baroni, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Giulia Santodonato e di tutti i soci e partecipanti con l’obiettivo di conoscerci e prepararci al passo successivo. Francesco Mancuso sottolinea: Già diverse le tappe fatte negli anni con la visita nei Comuni di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Messina, Acireale, Caltagirone, Santo Stefano di Camastra e Sciacca. Tante le collaborazioni nei paesi siciliani di Barcellona Pozzo di Gotto, Randazzo, Sambuca di Sicilia, Floresta, Sutera e Zafferana Etnea con il cui Comune l’Associazione Culturale “Fare per Migliorare” ha firmato un PATTO DI GEMELLAGGIO sancito tra la realtà associativa e quella comunale. Oggi siamo contenti ed orgogliosi di portare avanti negli anni questo ambizioso progetto. La Sicilia è ricca di paesaggi incantevoli e nel nostro TOUR non potevano mancare i luoghi che fanno da cornice alle sceneggiature della serie televisiva del Commissario Montalbano. Ritengo doveroso ringraziare i Soci dell’Associazione Culturale “Fare per Migliorare” che hanno aderito a questa iniziativa, alcuni partecipanti che pur non essendo soci hanno deciso di condividere questa bellissima esperienza, il nostro Presidente Rosanna Di Vittorio e GT TRAVEL di Giuseppe Triolo”. L’Associazione Culturale “Fare per Migliorare” si impegna già da anni nella realizzazione di Progetti formativi ed educativi valorizzando e promuovendo la Cultura in ogni sua forma e aspetto diffondendola sul tutto il territorio nazionale e internazionale con entusiasmo, energia e tanta voglia di Fare.

Com. Stam.