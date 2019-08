Ape turca in Inghilterra

Non solo gli uomini, ora ci si mettono anche le api ad arrivare da “clandestini” in Europa. In Inghilterra è caccia ad un’ape che dalla Turchia sarebbe finita “abusivamente” in Occidente.

L‘imenottero, una volta giunto nel Regno Unito pare tra i bagagli di una coppia di Bristol in vacanza a Dalaman, in Turchia, ha fatto il nido nel giardino di casa. La coppia, attratta dalla sua forma particolare, sospettando una specie diversa dalle comuni api locali, ne ha denunciata la presenza alle autorità inglesi competenti perché intervenissero subito. Un’ape straniera, infatti, può portare con sé virus e malattie letali per le api indigene, facendo danni enormi; ecco perché è necessario rintracciare la “clandestina” per catturarla e sopprimerla. Ma l’ape si è dimostrata molto più “furba” degli uomini, facendo presto perdere le sue tracce. Secondo un più attento esame dei resti del nido, l’ape però non sarebbe di origini turche, ma “locale”, di una specie simile alla turca, per cui l’allarme iniziale è rientrato.

Ciro Cardinale