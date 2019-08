StayPlasticLess Il primo Seabin LifeGate di Palermo Inaugurato oggi al Porticciolo della Cala

Raccoglierà l’equivalente di 1 milione di tappi di plastica e 150 mila sacchetti di plastica #StayPlasticLess

Palermo, 1 Agosto 2019 – Best Western Italia annuncia l’inaugurazione del primo Seabin LifeGate a Palermo.

Oggi al Porticciolo della Cala il dispositivo che pulisce il mare dalla plastica è stato acceso ufficialmente dall’Assessore del Bilancio, delle Partecipate, Tributi e Patrimonio, Roberto D’agostino e dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, con Sara Digiesi, Chief Marketing Officer di Best Western Italia, Simona Roveda, Direttore Editoriale e Comunicazione di LifeGate, Giuseppe Todaro, Presidente della Piccola Industria di Sicindustria Palermo e di CDA OSP Operazioni Servizi Portuali e Piero La Mattina, Comandante Battello Ecologico “Stella Maris” OSP Operazioni Servizi Portuali.

L’obiettivo, raggiunto grazie ai soggiorni dei clienti e al contributo degli albergatori Best Western Italia, consente di l’installazione del dispositivo nell’area del Porticciolo della Cala, in via Cala.

Secondo le stime medie di funzionamento, il Seabin LifeGate raccoglie 1,5 kg di detriti al giorno per un totale di 2 tonnellate di rifiuti che corrispondono a 150 mila sacchetti di plastica, 130 mila bottigliette PET da 0,5 l e 1 milione di tappi di plastica. La peculiarità di questo dispositivo è però la sua capacità di catturare anche le microplastiche e microfibre invisibili e invasive.

Chi soggiornerà nei 170 hotel italiani del gruppo fino al 30 settembre 2019 continuerà a contribuire all’operazione per l’acquisto dei Seabin LifeGate. Nei prossimi mesi infatti sono previste due nuove installazioni in altrettanti porti presenti in tutta Italia per ripulire i nostri mari, risorsa vitale sia per il bene pubblico sia per il turismo.

#StayPlasticLess è l’iniziativa di tutela ambientale di Best Western Italia che nasce nel più ampio ambito di Stay for The Planet, inaugurato nel 2012: una sfida necessaria abbracciata con grande entusiasmo dagli albergatori che si impegnano a ridurre ricorso e consumo di plastica monouso all’interno degli hotel del network in Italia. #StayPlasticLess poggia su tre pilastri: formazione e supporto agli acquisti sostenibili, assessment dei comportamenti virtuosi e conseguente calcolo del rating, sensibilizzazione e coinvolgimento degli ospiti nelle strutture. Tutte le informazioni sui progetti di sostenibilità ambientale di Best Western sono online su: https://www.bestwestern.it/green.

Com. Stam.

Best Western Italia, con 170 hotel in oltre 120 località su tutto il territorio, è il gruppo alberghiero leader in Italia. Nel mondo è presente in 100 paesi con oltre 4200 strutture in tutti i continenti. Grazie alla sua offerta di Hotel su Misura Best Western risponde alle esigenze di ogni tipo di ospite: business traveller, famiglie, clientela al femminile, amanti del benessere, sportivi e appassionati di viaggi su due ruote. Stay for the Planet e Stay Plastic Less sono i due progetti di sostenibilità e cultura ambientale realizzati in collaborazione con LifeGate che si propongono di ridurre gli impatti sull’ ambiente e ridurre i quantitativi di plastica in hotel.

Tra le iniziative destinate agli ospiti degli hotel, Best Western Rewards® asset sul quale il Gruppo può contare grazie a 38 milioni di iscritti in tutto il mondo, clienti fedeli a quali offre vantaggi, tariffe dedicate e benefit esclusivi. Best Western Italia è una cooperativa di albergatori. www.bestwestern.it.

LifeGate è considerata il punto di riferimento della sostenibilità in Italia e conta su una community di 5 milioni di persone. Ogni giorno LifeGate lavora con passione e determinazione per mettere a disposizione informazioni, progetti e servizi coinvolgendo una rete sempre più ampia di persone, imprese, ONG, istituzioni che vogliono impegnarsi attivamente al cambiamento per un futuro sostenibile.