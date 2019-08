Sabaudia, Incontri a Borgolago: alla rassegna le inchieste di Floriana Bulfon

Si rinnova venerdì 2 agosto l’appuntamento con la rassegna letteraria Incontri a Borgolago (organizzata dall’Azienda Vallicola con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Sabaudia) sulle sponde del Lago di Paola, che vedrà presenti uno degli autori di punta della kermesse, la giornalista dell’Espresso Floriana Bulfon, conoscitrice del territorio pontino per via di numerosi approfondimenti su crimiminità e il caporalato.

“Si potrebbe dire l’evento letterario dell’estate – spiega Anna Scalfati, ideatrice della rassegna insieme a Gian Luca Campagna – la presentazione del libro-inchiesta della giornalista Floriana Bulfon. E non tanto e non solo perchè è la testimonianza coraggiosa di colei che ha denunciato per prima e pubblicamente le violenze al Roxy bar alla Romanina (centro di interesse economico dei Casamonica) ma anche e soprattutto per il recente rapporto sulle mafie nel Lazio, pubblicato dall’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità presieduto da Giampiero Cioffredi, che introdurrà la serata.

Il legame tra i Casamonica e la provincia di Latina è storia ancora tutta da raccontare, con protagonisti centrali le famiglie Ciarelli -Di Silvio. Una serata importante alla quale sono state invitate tutte le autorità civili e militari del territorio e gli esponenti delle istituzioni”.

Quella di Floriana Bulfon è una presenza certamente emblematica: “C’è nella volontà degli organizzatori di Incontri a Borgolago,- prosegue Scalfati – esplicitata già nella conferenza stampa in giugno, di creare sulle rive del lago un vero e proprio think tank che non abbia costrizioni o pregiudizi e non soffra di timori nel racconto della realtà. Per questo sono stati selezionati libri ritenuti importanti per mettere al centro del dibattito la cronaca di tutti i giorni.

Una impostazione giornalistica che porterà a riflettere sugli allarmanti dati di questi ultimi mesi: 300 milioni di beni confiscati alla mafia nella sola Sabaudia e la presenza nel Lazio di ben 103 gruppi criminali”.

L’incontro è a ingresso libero e si svolgerà presso il lago di Paola nella Proprietà Scalfati in via dei Casali di Paola, 6 a Sabaudia (Latina), a partire dalle 0re 18. Alla fine della presentazione del libro verrà offerto un aperitivo, la frutta de La Bottega dell’Orto e i vini de Casale del Giglio, i prodotti dolciari de Lo Zafferano del Circeo e il miele de La Casina delle Api.