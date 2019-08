L’Ars chiude nel silenzio, solo qualche voce fuori dal coro

“Diamo a Cesare quel che è di Cesare”. C’è poco da dibattere. Mentre l’Ars chiude per ferie, a Roma quel parlamento trainato da motori di 183 cavalli leghisti, tanti sono infatti, i deputati e i senatori del Carroccio, continua a lavorare in una corsa contro il tempo pur di approvare gli ultimi provvedimenti non ultimo, il decreto sicurezza bis, prima di piantare l’ombrellone.

Sì, a Roma si litiga ma si lavora, in Sicilia si litiga e basta. Ieri il parlamento siciliano nella persona del suo presidente, dopo essere stato travolto da una slavina di emendamenti, ha dato l’annuncio inverosimile di chiudere i battenti per 41 giorni. Tutti contenti o quasi tutti dal momento che nel marasma generale di chi corre a prendere il costume, non manca qualche rara e decisa voce di indignazione. Non è tardata infatti ad arrivare la reazione di Vincenzo Figuccia giovane parlamentare regionale alla sua seconda legislatura e stacanovista per eccellenza. Il Figuccia già ieri denunciava il marchettificio che si consumava tra i collegati impastati come una vera e propria lasagna di microinteressi. Sono davvero pochi i nomi di chi tra i 70 consiglieri regionali, in quel Parlamento che è il più antico di Europa, può distinguersi per dedizione, libertà e tonicità politica. In questo senso Figuccia è un vero e proprio outsider che nelle ultime ore ha bacchettato il qui pro quo in salsa miccicheiana. “I collegati si sono rivelati una follia. Mi faccio carico della colpa” ha ammesso Miccichè.

“Il rassemblement riproposto in questo Parlamento – dice Figuccia leader del Movimento Cambiamo la Sicilia – è una vera e propria forzatura che riflette un establishment anacronistico poco zelante, poco voglioso di incidere e di realizzare le riforme necessarie per la nostra Regione e per i siciliani che attendono anzitempo”. “A Roma, la Lega di Salvini, aldilà degli ostacoli posti sul suo cammino, ci sta dimostrando come il dire possa corrispondere al fare”.

In effetti il rallentamento dei lavori di palazzo dei Normanni è dettato non soltanto dall’ormai ben nota assenza di una maggioranza bulgara. Probabilmente il bradipo che è nell’Assemblea regionale siciliana è dettato anche da un’anagrafica che solo ad esaminarla visivamente, rallenta gli occhi di chi legge, figuriamoci i lavori. Tanti preistorici della politica poco motivati e appoltronati. Un Ancien Regime che rivela incompatibilità con i giovani deputati quarantenni che sgomitano, come il già citato Figuccia e che vivono l’amarezza dell’accidia assembleare. Insomma a settembre si tornerà con un pensiero: approvare i collegati, prima che sia dicembre, prima di uscire l’albero di natale, prima che sia di nuovo vacanza”

Com. Stam.