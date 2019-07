C’era una volta… “A Strummula”

Domenica 28 luglio, al Centro Giochi di Mondello, lo Zio Pippo ha dato vita al tanto atteso “trottolone”, il gioco che ogni anno hanno visto nonni, bambini, mamme e zie, cercare di far roteare più a lungo possibile questo antico giocattolo che i nostri nonni, chiamavano “a strùmmula” e che oggi è conservato nel Museo Etnografico G. Pitrè, nella stanza dedicata ai giochi fanciulleschi.

Molti concorrenti che, in fila ordinata, provavano a farla girare hanno, però fatto cilecca per più di tre volte, come voleva il regolamento, tranne nonno Paolo Pace, già vincitore lo scorso anno e che anche quest’anno è riuscito a far roteare la trottola per ben 2 minuti, facendola passare tra le sue mani (come si vede nella foto). A lui, ovviamente, oltre al regalo Monachello, andrà la speciale Coppa a conclusione dei giochi mondellani, giovedì 8 settembre, in occasione della Festa di Premiazione. Alla fine del gioco Zio Pippo ha pensato di nominare nonno Paolo, “insegnante di strùmmula” e, così, dopo varie prove, ragazzi, uomini, donne e bambini, hanno ricominciato a lanciare la trottola riuscendo a farla girare anche se per…pochi secondi, come Lisa, Franco, Umberto, Maurizio, Martina, Daniele, Enza e tanti altri. E a tutti, Zio Pippo, ha consegnato i premi offerti dallo sponsor Caffè Monachello. Poi, a richiesta di tutti i mondellani che non erano riusciti, nemmeno la seconda volta, a far roteare il trottoline, l’instancabile Zio Pippo, ha sciorinato una serie di indovinelli rendendo felici i partecipanti che hanno guadagnato un petit cadeau. Il prossimo gioco di domenica 4 agosto, come da programma, sarà “Cara, vecchia Italia”; attraverso una serie di facili indovinelli, i partecipanti, dovranno indovinare personaggi, monumenti, tesori della nostra terra. I vincitori, come sempre, riceveranno premi offerti dallo sponsor Caffè Monachello.

Franco Verruso

A strùmmula