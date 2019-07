Tutela dell’ambiente. Da Terre des femmes il concorso riservato a donne impegnate per la salvaguardia del pianeta

C’è tempo fino al 12 Settembre 2019 per partecipare all’edizione italiana del premio Terre de Femmes 2019-2020.

Il premio è organizzato dalla Fondazione Yves Rocher e mira a mettere in risalto la forza di donne in tutto il mondo quotidianamente impegnate per il bene del Pianeta e la salvaguardia della biodiversità. In 18 anni sono state premiate più di 430 donne di 11 Paesi del mondo con progetti realizzati in 50 differenti Paesi.Studi internazionali di altro livello fanno emergere il ruolo chiave delle donne per la protezione dell’ambiente e della biodiversità. Non solo come esperte, ma anche nella loro vita quotidiana sono creatrici di nuove solidarietà.Al premio Terre de Femmes possono partecipare tutte le donne impegnate ogni giorno in progetti a favore dell’ambiente. Per poter essere vagliato, il progetto deve essere già avviato;può anche essere sostenuto da associazioni purchè senza scopo di lucro.Ai tre progetti migliori saranno assegnati:

€ 10.000 per la prima vincitrice

€ 5.000 per la seconda vincitrice

€ 3.000 per la terza vincitrice

La vincitrice del primo premio nazionale di € 10.000 avrà la possibilità di volare a Parigi, partecipare alla Cerimonia Internazionale e concorrere al “Gran Premio Terre de Femmes” insieme a tutte le prime vincitrici delle Nazioni coinvolte. Una Giuria di esperti internazionali eleggerà il progetto ritenuto più meritevole, premiandolo con un’ulteriore somma di denaro pari a € 10.000. La Cerimonia di premiazione si terrà in Francia tra Marzo e Giugno 2020.



Per dettagli e modalità di iscrizione cliccare qui

Com. Stam. Informa Giovani