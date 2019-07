Palermo: Giufà. Domani incontro alla biblioteca dello ZEN

La biblioteca “Giufà” ospitata nei locali comunali di via Fausto Coppi e gestita dal Laboratorio Zen Insieme col supporto di Save the Children e dell’Istituto Treccani, entra a far parte del Sistema Bibliotecario Nazionale tramite il Polo della biblioteca comunale.

Giufà diventa contestualmente anche punto locale di Nati per Leggere – Programma Nazionale di promozione della Lettura per le famiglie e i bambini fino ai 6 anni di età, sviluppato insieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Le attività svolte e programmate presso la Biblioteca e il programma “Nati per leggere”, saranno presentati domani alle 11.30 presso gli stessi locali n via Fausto Coppi padiglione 18 (angolo con via Primo Carnera).Saranno presenti

– Massimo Merlino – Save the Children

– Antonella Provenzano – Nati per Leggere

– Raffaele Bonsignore – Fondazione Sicilia

– Valentina Morici – Responsabile “Giufà” Biblioteca dello Zen

– Mariangela Di Gangi – Laboratorio Zen Insieme

– Adham Darawsha – Assessore alle Culture del Comune di Palermo

– Leoluca Orlando – Sindaco di Palermo

