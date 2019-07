L’UDC:Trabia merita di più !l’amministrazione Ortolano: una perfetta sconosciuta

Cari concittadini, in questi giorni, un assessore facente parte della giunta Ortolano si identifica come rappresentate in giunta in quota all’UDC, posso assicurarvi che dal 2017 data in cui milito all’interno del partito UDC, (di cui mi onoro di far parte, ringraziando in primis la coordinatrice cittadina Manuela Sanfilippo e il coordinatore provinciale Vincenzo Figuccia per la fiducia data alla nostra persona per la rappresentazione del partito in paese e in consiglio comunale)non ho mai riscontrato appartenenza alcuna di tale soggetto.

Tengo a precisare che il partito non ha mai sostenuto questa amministrazione in consiglio comunale, tantomeno abbiamo mai avuto rappresentanze in giunta, bensì in opposizione, come fortemente dichiarato dal coordinatore provinciale, nonché condiviso dal coordinatore nazionale Lorenzo Cesa:Trabia merita di più e sicuramente non con questa compagine politica in carica attualmente al comune di Trabia.

Scritto dall’ex consigliere Vincenzo Farruggia

Com. Stam.