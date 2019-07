Ambiente: panico a Las Vegas, milioni di locuste invadono le strade

Un enorme sciame di locuste sta suscitando scalpore nella città di Las Vegas da venerdì 26 luglio. Un fenomeno tanto sorprendente quanto inquietante per i suoi abitanti, che condividono video di massa sui social network.

Le immagini mostrano milioni d’insetti che volano nelle strade e intorno ai casinò della città. Endemici dei deserti del Nord America in Argentina, queste cavallette “dalle ali chiare” sono in piena migrazione. Gli esperti parlano di un fenomeno raro. L’inverno e la primavera piovosi che hanno colpito lo stato del Nevada, hanno provocato la proliferazione con nascite successive e più massicce tra le locuste. Non sono né pericolose né portatrici di malattie. Dovrebbero rimanere in questa zona del Nevada per un’altra settimana o due. E, in effetti, nelle strade di Las Vegas poiché questi insetti sono attratti dalle luci della città. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, eventi che minacciano l’equilibrio alimentare con ripercussioni sui raccolti. Invasioni legate a condizioni climatiche umide favorevoli alla proliferazione di questi insetti migratori, ma anche dovuti alla mancanza di sensibilizzazione e alla distruzione delle foreste. In ogni caso gli sciami di cavallette possono creare disagi negli ambienti frequentati dalle persone, ma per quanto invadenti e fastidiosi, questi insetti non pungono, non possiedono strutture urticanti e non veicolano malattie e, pertanto, non sono in grado di provocare alcun danno diretto agli esseri umani.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./ fonte “Sportello dei Diritti”