A Palermo il primo Concept Store Made in Italy di Art Nobless Una vetrina d’eccezione per i brand handmade, shopping offline e online nel centro storico

A pochi passi dal porto di Palermo, dove soffia il vento del turismo è possibile acquistare esclusive produzioni made in Sicily e made in Italy, attraverso il Concept Store di Art Nobless, situato in una delle vie più prestigiose del capoluogo siciliano, in via Principe di Belmonte 18.

Una novità assoluta per la città, un temporary store dove arte, moda e cultura si sposano alla perfezione e dove regna l’alta qualità di mani artigiane che producono. Il temporary store, adesso è realtà, ha aperto i battenti nella serata del 23 luglio, con ospite d’eccezione Carmen Russo che con la sua giunonica bellezza e solarità, ha messo in risalto l’identità e lo charme che caratterizza la Sicilia, terra del Sole.

Art Nobless è un’organizzazione per maison di moda, presente nel territorio nazionale per valorizzare il made in Italy sul mercato territoriale ed internazionale. “La nuova frontiera, da anni è l’omnichannel, dove analogico e digitale convivono e dove il negozio e la vetrina e-commerce diventano complementari e nessuna esclude l’altra. É questa la novità assoluta di cui si pregia la città di Palermo a supporto dei talentuosi ed emergenti stilisti e designer accessori”, afferma il manager Gaspare Catanese. La vendita del made in Italy varca il confine con il Concept Store di Art Nobless, i brand avranno l’opportunità di esporre e vendere sulle piattaforme economiche regionali, nazionali ed internazionali. Un modo nuovo di concepire lo shopping, uno spazio espositivo, dove il cliente puo’ visionare il prodotto, scegliere, acquistare e su richiesta ordinare anche online. L’organizzazione Art Nobless fa parte di identità storiche e affermate sul territorio italiane come: Confapi Sicilia e Assomoda Italia.

Partner ufficiale del nuovo progetto, Confapi Sicilia, con il suo direttivo composto da: Dhebora Mirabelli, Presidente; Vice-Presidente, Maurizio Rotondo; tra le rappresentanti del gruppo Confapi Sicilia Donne, Carmen Russo; Lunia Ales, Responsabile Confapi per il Sociale; Presidente Confapi Giovani Cetty Rotondo; Consigliere Gaspare Catanese; Presidente di filiera dell’attività di Intermediazione Immobiliare PierGiuseppe Giulian. Confapi Sicilia ha stipulato con Art Nobless un protocollo d’intesa per innescare un sistema di valorizzazione nel settore della moda, sostenibile ed inclusiva ed avviare progetti relativi al settore. “La nostra istituzione tutela e promuove gli interessi della piccola e media industria, per avviare idee innovative, è quanto afferma il presidente Confapi Sicilia Dhebora Mirabelli, siamo orgogliosi, come direttivo di poter contribuire allo sviluppo di progetti che riescono a portare novità sul mercato”. Inoltre per commercializzare il Made in Italy nel mercato nazionale ed internazionale, Inoltre Art Nobless ha avviato una fattiva collaborazione, con Assomoda, da ormai 50 anni operativa nella capitale del fashion, Milano. Il Direttore di Assomoda Dott. Massimo Costa, è ben lieto di accogliere in prospettiva di nuovi progetti anche in Sicilia, i brand lanciati da Art Nobless, che da anni è presente alle fashion week da Milano a Montecarlo.

Com. Stam.Ric. Pubbl.