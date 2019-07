Sabrina Figuccia: querelle infinita su AMAT

Nemmeno il torrido sole di fine luglio riesce a fare un po’ di chiarezza sulla vicenda AMAT nel suo complesso, e in particolare sulla questione concorso.

A dichiararlo è Sabrina Figuccia consigliere comunale UDC che prosegue: concorso da ritirare, concorso da non ritirare, da sospendere, da congelare o da portare avanti.

Tutto pare vada nella direzione del “chi ce lo ha più grosso” senza però pensare che nel frattempo l’azienda di trasporto urbano cittadino sta morendo.Maggioranza e opposizione, consiglio e giunta fanno a cazzotti per rivendicare una verità, che non fa conoscere oggi l’arroganza politica di questa giunta ed in particolare del binomio Orlando/Catania, che probabilmente viaggia su binari legati più ad interessi che alla reale utilità per garantire i giusti servizi ad i cittadini e per ridonare dignità ad un comparto, continua Figuccia, che si trascina sulle spalle, quasi fisicamente, il peso di una situazione insostenibile.Lo stesso problema si riscontra anche su altre società partecipate del comune, ormai in agonia e con costi di gestione che crescono ogni giorno che passa, come per la transumanza dei rifiuti che costerà milioni di euro.Orlando ha l’obbligo quantomeno morale di dire con chiarezza cosa vuole fare delle aziende comunali,Età media altissima e personale ridotto al minimo storico, conclude Figuccia, danno lo spaccato di una realtà ormai sfuggita di mano e da aggiustare, come bene sa fare questa amministrazione, a suon di provvedimenti “sperimentali” e di una arroganza politica fuori dalle normali dinamiche politiche.

Com. Stam. Ric. Pubbl.