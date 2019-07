Palermo: Nuova pedonalizzazione centro di ricerca

Ritengo che il nuovo piano di pedonalizzazione può essere una grande opportunità per le attività produttive già esistenti in via Vittorio Emanuele e per farne nascere di nuove nel tratto di via Maqueda alta, dichiara il presidente della commissione Attività produttive Ottavio Zacco, che però tiene a sottolineare che non condivide il metodo adottato per determinare una decisione così importante e strategica per la città, decisione che deve necessariamente essere condivisa con tutti gli attori protagonisti, residenti e associazioni di categoria, affinché da un confronto si possano apportare modifiche e migliorie ad un provvedimento che cambierà radicalmente la circolazione nel centro storico.

Ringrazio il presidente del consiglio comunale Totò Orlando continua il Presidente Zacco per aver inoltrato la nota all’assessore Catania ricordando che la competenza in materia è del consiglio comunale, e senza alimentare nessuna polemica, continua Zacco, confermando la fiducia nell’operato dell’assessore Catania, ritengo sia fondamentale un confronto con la cittadinanza attraverso la circoscrizione e le commissioni competenti, convocando nelle sedi opportune residenti e titolari delle attività commerciali, al fine di valutare eventuali proposte migliorative al provvedimento.

Rimango un po’ amareggiato per aver appreso dalla stampa delle modifiche apportate al provvedimento da un geometra del COIME, prese in piena autonomia senza essersi confrontato con gli addetti ai lavori e per aver strumentalizzato mediaticamente il provvedimento di nuove pedonalizzazioni come se si trattasse di un iniziativa a firma di un singolo gruppo consiliare, tutto questo non corrisponde alla realtà, e concordo con le affermazioni rilasciate dal presidente Orlando afferma Zacco che non lascia trasparire la delusione rispetto alle aspettative, perché “ho una grande stima nei confronti di Giusto Catania e conoscendolo in veste di ex assessore alla partecipazione, mi aspettavo una maggiore condivisione”

Sto predisponendo una nota rilevando alcune anomalia nel provvedimento, conclude Zacco che conosce molto bene il territorio visto l’esperienza maturata nella prima circoscrizione.

