“Il Ministero del lavoro ha convocato l’incontro relativo alla vertenza Almaviva”

Lo annunciano, in una nota congiunta, il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessora al Lavoro, Giovanna Marano.

“È quello che ha chiesto l’Amministrazione comunale di fronte ad una crisi che può compromettere il lavoro per tante e tanti tra lavoratrici e lavoratori.

In questi anni abbiamo lavorato per dare certezza e futuro all’azienda e siamo stati promotori di quella cultura del dialogo necessaria per difendere Palermo, sito storico di Almaviva ed offrire un quadro di garanzie necessarie a chi ha creduto in questa città.

Stabilità occupazionale ed una politica di settore espansiva – sottolineano Orlando e Marano – sono le cose di cui c’è bisogno.

In questo senso sono chiamati in causa i grandi committenti, spesso pubblici, che hanno abbassato l’asticella della qualità e dei costi; l’azienda, che deve produrre un piano chiaro al cui centro deve essere un forte posizionamento di mercato; il Governo, che deve aiutare e sostenere i settori a rischio di marginalità attraverso una visione di lungo periodo ed una rinnovata centralità di questo settore delle tlc in Italia per aiutare la rilocalizzazione delle commesse in Italia; le forze sociali, che sono chiamate ad un impegno straordinario nella difesa di un settore che ha una forte centralità nel mezzogiorno.

L’Amministrazione comunale – concludono sindaco e assessora – presidierà questa vertenza, come fatto in tutti questi anni, perché Palermo rimanga uno dei grandi poli nei servizi di call center delle telecomunicazioni”.

Com. Stam.