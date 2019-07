Diversità, Nuovo appuntamento per Dabar Estate 2019 In scena lo spettacolo teatrale “A casa loro” di Giulio Cavalli e Nello Scavo Regia video Alessandro Nidi.Venerdì 2 agosto, ore 21.00 Area Archeologica Caposele, Via Porto Caposele, Formia (LT)

Venerdì 2 agosto alle ore 21.00 nell’Area Archeologica Caposele a Formia (LT), in via Porto Caposele, si terrà il secondo appuntamento di Dabar Estate 2019, il cammino dell’arcidiocesi di Gaeta per riscoprire la Parola. La parola guida della serata sarà ‘Diversità’, con lo spettacolo teatrale ‘A casa loro’ di Giulio Cavalli e Nello Scavo, regia video Alessandro Nidi

Dabar è un cammino che vuole coinvolgere le comunità ecclesiali e civili su alcuni temi chiave del nostro tempo, come già avvenuto con gli appuntamenti che si svolti ad Ausonia, Fondi, Formia (nelle frazioni di Gianola, Maranola e Vindicio), Gaeta, Pastena e Minturno. Incontri che hanno unito riflessioni, incontri, musica, danza, spiritualità e cultura.

GIULIO CAVALLI. Scrittore, attore e giornalista. Autore e attore di teatro civile ha collaborato con Paolo Rossi, Renato Sarti e Dario Fo. Ha scritto come editorialista per Left, Fanpage.it, Il Fatto Quotidiano, l’Espresso, Linkiesta. Si occupa di criminalità organizzata con inchieste, spettacoli, conferenze e incontri nelle scuole. Ha pubblicato due romanzi per Rizzoli e Fandango.

NELLO SCAVO. Giornalista di “Avvenire”, nonché reporter internazionale e cronista giudiziario. Negli anni, ha indagato sulla criminalità organizzata e il terrorismo globale, firmando servizi da molte zone «calde» del mondo come la ex-Jugoslavia, il Sudest asiatico, i paesi dell’Urss, l’America Latina, il Corno d’Africa. Per scrivere I sommersi e i salvati di Bergoglio (Piemme, 2014) è partito per Buenos Aires, alla ricerca della verità sulle voci di presunta connivenza di Papa Francesco con le dittature sudamericane. Suo è anche La lista di Bergoglio (EMI, 2013), tradotto in più di 15 lingue. Nel 2017 ha pubblicato con Piemme Perseguitati.

Info su www.arcidiocesigaeta.it/dabar o comunicazioni@arcidiocesigaeta.it.

