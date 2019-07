Concorso fotografico Imago: premi in denaro per gli scatti migliori

Premi in denaro per dilettanti e professionisti con Imago: il concorso fotografico internazionale, che prevede quattro categorie, è organizzato da Imago@Catullo.

L‘Associazione promuove e organizza a Sirmione, sulle rive del Lago di Garda, eventi di tipo culturale. Le iniziative sono rivolte soprattutto al mondo enogastronomico, alla poesia, alla musica e, naturalmente, alla fotografia.I lavori si possono inviare fino al 10 settembre 2019.I temi indivituati sono:

Ritratto. Intensità e tecnica saranno i criteri su cui la giuria baserà la valutazione. Ogni partecipante potrà inviare una sola foto per questo tema.

Paesaggio. Sarà premiata la capacità di raccontare la propria visione personale. Ogni partecipante potrà inviare una sola foto per questo tema

Odi et Amo. L’obiettivo sarà riuscire ad esprimere la potenza di questi sentimenti. Questo tema dà la possibilità di ricevere il premio speciale “Edizioni Hotel Catullo”. Ogni partecipante potrà inviare una sola foto per questo tema

Storytelling. La coerenza e l’attenzione nella narrazione saranno tenuti in massima considerazione dai giudici. Ogni partecipante potrà inviare da tre a otto foto per questo tema.

I partecipanti possono partecipare ad una o più categorie del premio. Partecipando a tutti e 4 i temi si avrà diritto ad una diminuzione dei costi di iscrizione.

Saranno ammesse immagini inviate tramite Internet in formato JPG con profilo colore sRGB e non dovranno superare i 2 MB di peso e i 1920 pixel di larghezza.

E’ consentita la manipolazione e il ritocco digitale delle foto, in modo comunque da non alterare eccessivamente l’immagine originale. Non è invece permessa l’eliminazione o l’aggiunta di elementi della composizione.

E’ previsto un vincitore per categoria, stabilito in base al maggior punteggio ricevuto. I premi in palio sono i seguenti: 1.000 euro per il tema Ritratto; 1.000 euro per il tema Paesaggio; 2.000 euro per il tema Odi et Amo (premio speciale); 1.000 euro per il tema Storytelling.

Le fotografie migliori saranno pubblicate sul sito e la pagina FB del concorso e verranno esposte in una mostra collettiva che si terrà ad ottobre 2019. L’evento, una manifestazione di tre giorni interamente dedicata alla fotografia e al fotogiornalismo, si terrà presso l’Hotel Catullo di Sirmione dall’Associazione Imago@Catullo.

Per iscriversi biognerà corrispondere una quota di iscrizione di 30 euro per autore per singolo tema e di 40 euro per autore per tutti e 4 i temi.



