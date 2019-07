Ti piace la musica? Ecco il concorso musicale più “social” che ci sia! Scadenza imminente

European Social Sound 4 U è un format depositato che abbina un contest per band emergenti di alto livello ad una iniziativa informativa sulle attività del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Il Fondo Sociale Europeo è gestito dalle Regioni ed è dedicato alle persone. Finanzia progetti riguardanti il lavoro, la formazione e l’ambito sociale.ESS è stato realizzato per due volte dalla Regione Umbria, rispettivamente nel 2015 e nel 2017, ed ha ottenuto una menzione speciale ai Regiostars Awards 2016 e il premio MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) per l’innovatività e la qualità del suo format.Nel 2019, grazie ad un progetto interregionale condiviso, le Regioni che realizzano l’iniziativa sono diventate quattro: Umbria, Basilicata, Toscana, Sicilia. Il progetto interregionale è stato sottoscritto anche da (ANPAL), l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive Lavoro. Alla finalissima partecipano le band vincitrici delle qualificazioni, due per ogni regione.Cerchiamo Band emergenti, italiane ed europee, composte da almeno due persone che abbiano brani propri, con testo e musica, liberi da contratti artistici, discografici ed editoriali.Non sono ammesse le cover band! Non ci ci sono né limiti di età, né di provenienza geografica per partecipare e sono ammessi tutti i generi musicali.L’iscrizione al contest è gratuita e si effettua solo online, su questo sito.Puoi iscrivere la tua band in una sola Regione. Scegli dal menù del sito la Regione che ti interessa.Possono candidarsi band provenienti da tutte le regioni ma ognuna delle quattro regioni organizzatrici riserva il 50% delle candidature disponibili a band locali.Una band è considerata “locale” se il suo rappresentante, cioè chi iscrive la band al concorso, è residente nel territorio della regione che organizza l’evento.Ecco i posti disponibili per regione:

Umbria 25 band residenti 25 band non residenti

Toscana 40 band residenti 40 band non residenti

Basilicata 50 band residenti 50 band non residenti

Sicilia 50 band residenti 50 band non residenti

Il concorso musicale, il cui regolamento è scaricabile on line, è articolato in serate di qualificazione a livello regionale che si svolgeranno in Umbria, Basilicata, Toscana e Sicilia e in una finalissima che si svolgerà a Matera, il 14 dicembre 2019.



Le iscrizioni si chiuderanno il 30 luglio 2019

Com. Stam. fonte Informa Giovani