Pedonalizzazione via Maqueda e Cassaro. Sinistra Comune: “Tappa importante che rientra nel percorso intrapreso da anni per migliorare vivibilità”

Palermo – Dalla prossima settimana via Maqueda e via Vittorio Emanuele diventeranno interamente pedonali, mentre sarà avviato il doppio senso di circolazione in via Roma. Sinistra Comune. “Esprimiamo soddisfazione per un provvedimento che rientra nel percorso intrapreso da anni per una sempre maggiore pedonalizzazione urbana, con le note ricadute positive per residenti e commercianti.

E‘ una tappa importante infatti per ripensare la mobilità urbana alla luce del rispetto dell’ambiente e dei tempi di vita di cittadini e cittadine e riteniamo sia utile che questa sperimentazione abbia luogo durante il periodo estivo, quando c’è una diminuzione del traffico veicolare. Siamo certi che alla luce dei risultati ottenuti l’assessore alla mobilità Catania, che ha firmato le ordinanze, si confronterà successivamente con il Consiglio comunale per condividere con l’Aula i provvedimenti definitivi. I cambiamenti innescati dalla pedonalizzazione sono un valore aggiunto per la città e devono essere irreversibili.”

Dichiarazione dei consiglieri comunali di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno