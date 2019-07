Inizia la rassegna di cinema alla Casina delle Palme

Apre l’area cinematografica Casina delle Palme:La Casina delle Palme torna alla sua antica funzione, cioè quella di luogo deputato allo sviluppo della cultura e dello svago.

Da domani, infatti, lo storico edificio liberty che nel tempo ha ospitato spettacoli teatrali di grande rilievo, su proposta del Comune diventerà un cinema all’aperto. Coi suoi 300 posti a sedere, sarà sede di 25 proiezioni di film drammatici, commedie, animazione e musicali, tutti di successo e del 2019. Il Comune di Trapani ha affidato all’Ente Luglio Musicale l’aspetto tecnico e l’adeguamento normativo della struttura. Sarà invece Egamed Srl ad occuparsi del cartellone cinematografico.«Crediamo fortemente nel valore culturale di un luogo suggestivo come la Casina delle Palme e per questo abbiamo lavorato affinché fosse riconsegnata alla cittadinanza per un utilizzo consono alla sua importanza – commenta il sindaco, Giacomo Tranchida -. Siamo certi del fatto che tornerà ad essere un luogo di ritrovo in cui la diffusione della conoscenza e lo spirito di aggregazione saranno fattori portanti».«Si apre una stagione improntata sulla cultura, con pellicole di qualità ed un’offerta cinematografica ricca e variegata, così da venire incontro alle preferenze del pubblico – spiega l’assessore Rosalia D’Alì -. Un’idea sulla quale l’amministrazione ha lavorato a fondo, in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale, che siamo certi possa tramutarsi in momenti di condivisione, intrattenimento e di diffusione della passione per il cinema».

PROGRAMMA ARENA CASINA DELLE PALME – 2019

1. 25 LUGLIO – GIOVEDI’ – A STAR IS BORN – DRAMMATICO/MUSICALE – REGIA DI BRADLEY COOPER CON BRADLEY COOPER E LADY GAGA.

IL FILM NARRA LA STORIA D’AMORE TRA IL MUSICISTA DI SUCCESSO JACKSON MAINE E LA SQUATTRINATA ARTISTA ALLY CHE HA DA POCO RIPOSTO IN UN CASSETTO IL SUO SOGNO DI DIVENTARE UNA GRANDE CANTANTE. DURATA 135 MINUTI.

2. 26 LUGLIO – VENERDI’ – IL GRANDE SALTO – COMMEDIA – REGIA DI GIORGIO TIRABASSI CON RICKY MEMPHIS E GIORGIO TIRABASSI.

IL FILM NARRA DI DUE RAPINATORI MALDESTRI CHE, DOPO AVERE PASSATO 4 ANNI IN CARCERE PER UN COLPO ANDATO MALE, NON DEMORDONO E PROGETTANO UNA RAPINA CHE POTREBBE DARE UNA SVOLTA ALLA LORO VITA.

3. 27 LUGLIO – SABATO – DRAGON TRAINER: IL MONDO NASCOSTO – ANIMAZIONE – DURATA 104 MINUTI.

4. 28 LUGLIO – DOMENICA – IL PROFESSORE E IL PAZZO – DRAMMATICO – REGIA DI P.B.SHEMRAN CON MEL GIBSON E SEAN PENN.

IL FILM RACCONTA LA STORIA VERA DEL PROF. J.MURRAY AL QUALE VIENE AFFIDATO IL COMPITO DI REDIGERE IL PRIMO DIZIONARIO AL MONDO CHE RACCHIUDA TUTTE LE PAROLE INGLESI. DURATA 124 MINUTI.

5. 30 LUGLIO – MARTEDI’ –IL MAESTRO DI VIOLINO – DRAMMATICO/MUSICALE – REGIA DI SERGIO MACHADO CON LAZARO RAMOS E KAIQUE DE JESUS SANTOS.

UN VIOLINISTA DI TALENTO E’ COSTRETTO A INSEGNARE MUSICA AI RAGAZZI DI HELIOPOLIS, LA PIU’ GRANDE FAVELA DEL BRASILE. DURATA 102 MINUTI.

6. 31 LUGLIO – MERCOLEDI’ – IL CORRIERE-THE MULE – DRAMMATICO – REGIA DI CLINT EASTWOOD CON CLINT EASTWOOD E BRADLEY COOPER.

UN ANZIANO IMPRENDITORE ALLA FINE DELLA CARRIERA PER SUPERARE LE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE ACCETTA UN LAVORO PER IL QUALE E’ RICHIESTA SOLO L’ABILITA’ A GUIDARE UNA MACCHINA. MA NON SARA’ COSI’…….. DURATA 116 MINUTI.

7. 02 AGOSTO – VENERDI’ – PETS 2 – ANIMAZIONE -DURATA 92 MINUTI.

8. 03 AGOSTO – SABATO – IL TRADITORE – DRAMMATICO – REGIA DI MARCO BELLOCCHIO CON PIERFRANCESCO FAVINO.

IL FILM E’INCENTRATO SUL PERSONAGGIO DI TOMMASO BUSCETTA, IL MAFIOSO NOTO COME “IL BOSS DEI DUE MONDI”, CHE AIUTO’ FALCONE E BORSELLINO A FAR LUCE SULL’ORGANIZZAZIONE DI COSA NOSTRA E SUI SUOI VERTICI. DURATA 135 MINUTI.

9. 04 AGOSTO – DOMENICA – ROCKETMAN – BIOGRAFICO/MUSICALE – REGIA DI DEXTER FLETHER CON TARON EGERTON.

IL FILM RACCONTA LA STORIA DEL FANTASTICO PERCORSO DEL PROTAGONISTA (ELTON JOHN) DA TIMIDO PIANISTA PRODIGIO A SUPERSTAR INTERNAZIONALE. DURATA 121 MINUTI.

10. 06 AGOSTO – MARTEDI’ – STANLIO E OLLIO – COMMEDIA – REGIA DI JON S. BAIRD CON JOHN C. REILLY E STEVE COOGAN.

IL FILM SI CONCENTRA SULL’ULTIMO TOUR IN INGHILTERRA DEL DUO COMICO PIU’ CELEBRE DELLA STORIA DEL CINEMA. DURATA 97 MINUTI.

11. 08 AGOSTO – GIOVEDI’ – CAFARNAO – DRAMMATICO – REGIA DI NADINE LABAKI. CON NADINE LABAKI E ZAN AIRAFEEA.

IL FILM NARRA LA STORIA DI UN RAGAZZO DI 12 ANNI CHE SI TROVA IN TRIBUNALE DAVANTI AD UN GIUDICE ED ALLA DOMANDA: “PERCHE’ STAI FACENDO CAUSA AI TUOI GENITORI?” RISPONDE……………………… DURATA 123 MINUTI.

12. 09 AGOSTO – VENERDI’ – ALLADIN – AVVENTURA/FANTASY – REGIA DI GUY RITCHIE CON WILL SMITH E GIGI PROIETTI.

IL FILM VEDE PROTAGONISTA IL PERSONAGGIO DEL TITOLO, UN AMABILE RAGAZZO DI STRADA ANSIOSO DI ABBANDONARE LA PROPRIA VITA DA FURFANTE POICHE’ CONVINTO DI ESSERE DESTINATO A QUALOSA DI PIU’ GRANDE. DURATA 128 MINUTI.

13. 10 AGOSTO – SABATO – DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO – COMMEDIA – REGIA DI SIMONE SPADA CON VALERIO MASTRANDREA E MARCO GIALLINI.

DUE AMICI DI VECCHIA DATA, DI CUI UNO VIVE IN CANADA, SI RIINCONTRANO DOPO MOLTO TEMPO MA LI ASPETTANO I 4 GIORNI PIU’ DIFFICILI DI QUESTA LUNGA E PROFONDA AMICIZIA. DURATA 100 MINUTI.

14. 11 AGOSTO – DOMENICA – BOHEMIAN RHAPSODY – BIOGRAFICO/MUSICALE – REGIA DI DEXTER FLETCHER CON RAMI MALEK.

IL FILM E’ UNA COINVOLGENTE CELEBRAZIONE DEI QUEEN, DELLA LORO MUSICA E DEL LEGGENDARIO FRED MERCURY – DURATA 106.

15. 13 AGOSTO – MARTEDI’ – GREEN BOOK – DRAMMATICO – REGIA DI PETER FARRELLY CON VIGGO MORTENSEN.

IL FILM RACCONTA DEL BUTTAFUORI TONY LIP, UN ITALOAMERICANO CON EDUCAZIONE SOMMARIA, CHE VIENE ASSUNTO COME AUTISTA DI UNO DEI PIU’ FAMOSI AL MONDO PIANISTI DI JAZZ. DURATA 130 MINUTI.

16. 14 AGOSTO – MERCOLEDI’ – MA COSA CI DICE IL CERVELLO – COMMEDIA – REGIA DI RICCARDO MILANI CON PAOLA CORTELLESI. UNA DONNA DIMESSA E ADDIRITTURA NOIOSA E’ IN REALTA’ UN’AGENTE SEGRETO. DURATA 100 MINUTI.

17. 17 AGOSTO – SABATO – TOY STORY 4 – ANIMAZIONE – DURATA 104 MINUTI.

18. 18 AGOSTO – DOMENICA – QUASI NEMICI – COMMEDIA – REGIA DI YVAN ATTAL CON DANIEL AUTEIL E CAMELIA JORDANA.

MAESTRO E ALLIEVA, DUE SCONOSCIUTI CHE VENGONO DA UNIVERSI AI DUE ESTREMI DELLA GALASSIA E CHE SONO COSTRETTI A CONOSCERSI MEGLIO E SI STUPISCONO DI TROVARE UN TERRENO COMUNE PIU’ FACILMENTE DEL PREVISTO. DURATA 95 MINUTI.

19. 19 AGOSTO – LUNEDI’ – DOLOR Y GLORIA – DRAMMATICO – REGIA DI PEDRO ALMODOVAR CON ANTONIO BANDERAS E PENELOPE CRUZ.

IL FILM RACCONTA UNA SERIE DI RICONGIUNGIMENTI DI UN REGISTA CINEMATOGRAFICO ORMAI SUL VIALE DEL TRAMONTO: ALCUNI FISICI, ALTRI RICORDATI. DURATA 111 MINUTI.

20. 20 AGOSTO – MARTEDI’ – LA CONSEGUENZA – DRAMMATICO – REGIA DI JAMES KENT CON KEIRA KNIGHTLEY E ALEXANDER SCHEER.

AMBIENTATO NELLA GERMANIA DEL DOPOGUERRA NEL 1946, RACHEL MORGAN ARRIVA TRA LE ROVINE DI AMBURGO PER RICONGIUNGERSI CON IL MARITO, UN COLONNELLO BRITANNICO INCARICATO DI RICOSTRUIRE LA CITTA’ DISTRUTTA.

21. 21 AGOSTO – MERCOLEDI’ – SE SON ROSE – COMMEDIA – REGIA DI LEONARDO PIERACCIONI CON LEONARDO PIERACCIONI E ELENA CUCCI.

COSA SUCCEDEREBBE SE QUALCUNO MANDASSE DI NASCOSTO ALLE TUE EX DAL TUO CELLULARE: “SONO CAMBIATO. RIPROVIAMOCI”..? DURATA 90 MINUTI.

22. 22 AGOSTO – GIOVEDI’ – MA COSA DIRA’ LA GENTE – DRAMMATICO – REGIA DI REGIA DI IRAM HAQ CON MARIA MOZDAH.

IL FILM NARRA DELLA GIOVANE NISHA, UN’ADOLESCENTE DI ORIGINE PAKISTANA CHE VIVE A OSLO. DIVISA TRA LA FAMIGLIA, DOVE OBBEDISCE AL PADRE LEGATO ALLE TRADIZIONI, E GLI AMICI, INSIEME AI QUALI SI GODE UNA NORMALE QUOTIDIANITA’. DURATA 106 MINUTI.

23. 23 AGOSTO – VENERDI’ – IL VERDETTO-THE CHILDREN ACT – DRAMMATICO – REGIA DI RICHARD EYRE CON EMMA THOMPSON E STANLEY TUCCI.

“QUANDO UNA CORTE DI GIUSTIZIA DELIBERA IN MERITO ALL’EDUCAZIONE DI UN BAMBINO, IL BENESSERE DEL BAMBINO STESSO DEVE ESSERE CONSIDERATO COME PREVALENTE E PRIORITARIO”. DURATA 105 MINUTI.

24. 24 AGOSTO – SABATO – 7 UOMINI A MOLLO – COMMEDIA – REGIA DI GILLES LELLOUCHE CON MATHIEU AMALRICH E GUILLAUME CANET.

UN QUARANTENNE DEPRESSO RIESCE A DARE FINALMENTE UN SENSO ALLA SUA VITA QUANDO DECIDE DI ENTRARE A FAR PARTE DI UNA SQUADRA DI NUOTO SINCRONIZZATO. DURATA 122 MINUTI.

25. 25 AGOSTO – DOMENICA – LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI – COMMEDIA – REGIA DI PATRICK CASSIR CON JONATHAN COHEN E CAMILLE CHAMOUX.

IL FILM SEGUE LA STORIA DI MARION E BEN, VIVONO A PARIGI E NON POSSONO ESSERE PIU’ DIVERSI DI QUANTO NON SIANO. LEI INTREPIDA E SEMPRE IN CERCA DI AVVENTURA LUI ORDINAO E IPOCONDRIACO. DURATA 102 MINUTI.

