“Giù le mani dalla Legge 121/81”

Riteniamo che il clima Politico in Italia, di questi tempi, non sia tra i più sereni per tutta una serie di vicissitudini interne ed esterne al nostro Paese e se a questo aggiungiamo anche la sensazione di ansia di rabbia e finanche di odio che si percepisce tra la gente, di certo si può affermare che il futuro prossimo non promette bene – dichiara il Segretario generale Nazionale della USIP, Vittorio Costantini.

È proprio in periodi simili che la politica, responsabilmente, deve fare la sua parte, per evitare riverberi negativi sulla tenuta del sistema sicurezza. Mentre si assiste a continui, quanto inutili, balletti politici frutto di un perenne atteggiamento da campagna elettorale, – continua Costantini – aumentano sempre più le azioni di violenza ingiustificata nei confronti delle Forze dell’Ordine; un esempio ne è l’aggressione di pochi giorni fa al collega Carabiniere di Terni, oppure i recentissimi episodi di violenza, sempre a danno dei tutori dell’Ordine Pubblico, di matrice non Tav e se andiamo a ritroso potremmo elencarne tanti altri.

A “surriscaldare” ancor più il clima, a nostro parere, contribuisce anche la continua delegittimazione dell’Autorità Provinciale Tecnica di P.S. Recentemente, infatti, sia a Napoli che a Catania, sono accaduti fatti che la USIP ritiene gravissimi. In particolare i Prefetti delle due rispettive città, nel convocare il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno praticamente relegato la figura del Questore di competenza al pari dei responsabili delle altre Forze dell’Ordine, svilendone in tal modo l’importante figura disciplinata dalla Legge 121/81 che è paritetica all’Autorità Provinciale di P.S. di livello politico.

La USIP ritiene che la gravità di quanto accaduto crei nocumento non solo alla figura del Questore, ma anche al sistema di sicurezza così come è stato previsto dalla Legge 121/81.

Per essere chiari, spiega Costantini, l’Unione Sindacale Italiana Poliziotti è, e sarà sempre, contro ogni tentativo di mortificazione della 121/81, vogliamo ricordarlo, ha portato al processo di Democratizzazione che è alla base del nostro Sistema di Sicurezza. Ecco perché questa O.S. ritiene che il Ministro Salvini debba doverosamente fare chiarezza su quanto accaduto a Napoli e a Catania. Non si può derubricare a semplice errore del momento.

Se c’è un chiaro intendimento politico in tal senso – conclude il Segretario Generale nazionale Costantini – che il Ministro si esprima senza indugi, allo stesso modo si pronuncerà la USIP. Nel caso in cui l’esito delle prossime azioni istituzionali non sarà esaustivo, non esiteremo ad alzare tutte le barriere possibili per salvaguardare la dignità della Polizia di Stato e di tutti, ma proprio tutti, i suoi Poliziotti.

