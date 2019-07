L’amministratore di condominio non è responsabile dell’errato conferimento dei rifiuti. E’ questa la sintesi di una recente decisione del Tar Catania che ha in parte sospeso l’ordinanza del sindaco di Messina che addossava ad un amministratore di condominio la responsabilità per il non corretto conferimento dei rifiuti da parte di un condominio, suggerendo anche modalità operative al riguardo.

Così se i condomini non rispettano le modalità operative della raccolta differenziata dettate dal comune, non è un problema che interessa l’amministratore, che non può essere ritenuto responsabile di tali comportamenti scorretti e sul quale non compete controllare la correttezza del conferimento dei rifiuti.

Le multe, invece, se previste dall’amministrazione comunale, ricadrebbero esclusivamente sui singoli condomini. E così, di solito, sarà l’amministratore, quale gestore del condominio, a ricevere eventuali verbali di contestazione, verbali che dovrà poi addebitare all’intero complesso condominiale, ripartendo la somma dovuta in base ai millesimi tra tutti i condomini, con la conseguenza, spiacevole ovviamente, che tutti saranno costretti a pagare la sanzione a causa della negligenza di alcuni, a meno che non si riesca ad individuare il singolo condomino responsabile. In ogni caso non potrà mai essere ritenuto responsabile l’amministratore.

Ciro Cardinale

CS