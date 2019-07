Il Giornale di Sicilia potrebbe lasciare il posto ad un supermarket

Un supermarket al posto della sede del Giornale di Sicilia? E’ questo lo scenario che si ipotizza per l’edificio di via Lincoln, storica sede del quotidiano del capoluogo siciliano, ormai in crisi cronica, come del resto la maggior parte dei giornali cartacei e presto le rotative potrebbero sgombrare per fare posto ai banchi di un Penny market.

A lanciare l’allarme sono stati i poligrafici del quotidiano palermitano, come rivelato anche da Palermo today, da tempo in agitazione per il loro futuro e per i quali si avvicinerebbe sempre più il “fantasma” del licenziamento. Finora nessuna conferma né smentita sono arrivate dalla direzione del giornale e della catena di supermarket.

Ciro Cardinale