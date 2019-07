USIP, Costantini: “piena solidarietà al Carabiniere ferito a Terni”. Governo provveda ad interventi urgenti

Piena solidarietà e vicinanza al collega Carabiniere ferito a Terni, gli auguriamo una pronta guarigione”, così dichiara Vittorio Costantini, Segretario Generale nazionale dell’USIP (Unione Sindacale Italiana di Polizia).

Ancora una volta un appartenente alle Forze dell’Ordine ha rischiato il peggio. Siamo semplicemente attoniti, si è sfiorata la tragedia sol perchè un operatore della sicurezza ha svolto il proprio dovere; un normale intervento che poteva trascendere nell’irreparabile – continua Costantini – quello che fa rabbia è che, nonostante il crescendo di violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine, continua a diffondersi l’idea che tutto sia normale, che siamo pagati per questo, e se un padre di famiglia, che sia Poliziotto o Carabiniere, Finanziere o qualsiasi altro tutore dell’Ordine Pubblico, non tornasse a casa dopo una giornata di lavoro, non farebbe scalpore più di tanto.»

Ad onor del vero quello che lascia perplessi, è la mancanza quasi generalizzata di indignazione di fronte a fatti del genere, mentre sembra che vada di moda demonizzare le Forze dell’Ordine, dimenticando che gli uomini e le donne in divisa si battono per la sicurezza di tutti i cittadini.

«È arrivato il momento di dire basta, è arrivato il momento in cui la politica, in modo coeso, si prenda le proprie responsabilità. E dalle parole passi ai fatti, attraverso mirati interventi che tutelino concretamente le Forze dell’Ordine.»

Invece di tirare in ballo gli uomini e le donne in divisa per continue campagne elettorali, si faccia ciò che serve, come ad esempio dotare tutte le Forze di Polizia degli strumenti idonei, diventati ormai necessari, come teser, lo spray urticante e le telecamere. È necessario inasprire le pene nei confronti di chi aggredisce i tutori dell’Ordine, e infine, ribadiamo la necessità di rimpinguare gli organici ormai ridotti all’osso. Servono risorse giovani in grado di affrontare con prontezza una criminalità diventata sempre più agguerrita.

Com. Stam.