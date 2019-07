Sabrina Figuccia (Udc): presunte opposizioni fra pasta con le sarde e vecchi schemi da manuale Cencelli

Opposizioni che giurano ritorsioni in nome di “rapporti di collaborazione” e di “numeri garantiti in aula” con linguaggio e toni, che definire da prima Repubblica sarebbe persino un complimento.

Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere comunale Udc, che prosegue:” nel condividere le ragioni che mi hanno portato sin dal primo momento a ritenere che il bando non potesse essere pubblicato prima dell’approvazione del piano di risanamento e di quello del fabbisogno, non posso pero accettare che qualcuno provi adesso a recitare la parte del leone, risultando purtroppo, poco credibile. A chi, sin dal primo giorno in Consiglio comunale, ha votato o è rimasto in aula per garantire i numeri, spesso precari della maggioranza, dico solo di non parlare in nome e per conto di tutta l’opposizione, perché non ne ha titoli. Per quanto poi concerne il tema del concorso, gli errori commessi sono fin troppo evidenti e credo che sarebbe quantomeno opportuno che il bando venisse ritirato, ma di certo l’ultima parola spetta agli uffici preposti. Il Consiglio comunale è un organo politico e se qualcuno pensa, con qualche giochino, di potere influenzare le scelte organizzative, abituato forse a succulenti piatti di pasta con le sarde o a vecchi schemi da manuale Cencelli, ha sbagliato di grosso.”

