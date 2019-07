Palermo: Personale comunale e delle Partecipate – Giambrone incontra Terza e Settima Commissione consiliare

La Terza e la Settima Commissione consiliare si sono riunite congiuntamente ieri, alla presenza del vice Sindaco ed Assessore al Personale, Fabio Giambrone, per affrontare il tema del personale dell’Amministrazione Comunale e delle Aziende Partecipate.

Giambrone ha riferito che la settimana prossima arriveranno in giunta, tra gli altri che riguardano il personale, alcuni atti deliberativi che prevedono:

– La nomina delle nuove Posizioni Organizzative, che da alcuni anni mancano tra le figure professionali dell’Amministrazione e ritenute necessarie per il buon funzionamento della macchina Amministrativa;

La variazione di PEG finalizzata alla stabilizzazione a tempo pieno delle 14 insegnanti della scuola materna, necessaria ad evitare la chiusura di alcune sezioni comunali;

La mobilità di un Dirigente Tecnico-Ambientale proveniente dal Comune di Siracusa.

Inoltre, Giambrone ha riferito che, da uno studio elaborato dal Settore Risorse Umane, si calcola che nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2021 saranno in totale oltre 2000 i pensionamenti di dipendenti del Comune di Palermo, di cui oltre 600 nel triennio 2019-2021. In totale sono 1401 i dipendenti cessati dal servizio nel periodo 2012 – 2018.



“È una situazione preoccupante – ha detto il vice Sindaco – resa ulteriormente incerta proprio per l’impossibilità di avere dati certi su quota 100, accrescendo quindi la difficoltà di programmazione.

Tuttavia, l’Amministrazione si sta attrezzando, già con il piano del fabbisogno approvato in Giunta ed ora pianificando un intervento di razionalizzazione delle risorse umane attualmente impegnate e successivamente un piano integrato che prevede la stabilizzazione degli LSU, l’aumento delle ore dei lavoratori part – time, nuove assunzioni e l’avvio della trattativa di secondo livello del COIME”.

“Abbiamo sempre sostenuto – ha sottolineato il Sindaco, Leoluca Orlando – che <<Quota 100>> doveva servire per ringiovanire il personale, non per svuotare gli uffici. Ancora una volta, come già l’ANCI nazionale ha fatto più volte, non possiamo che tornare a chiedere che siano adottate dal Governo nazionale misure urgenti e significative per rendere più facile e veloce bandire nuovi concorsi, in modo che si possano garantire i servizi ai cittadini, creando nuova occupazione”.



I Consiglieri Rosario Arcoleo, Paolo Caracausi, Massimiliano Giaconia, Catia Meli e Marcello Susinno hanno accolto positivamente quanto l’Amministrazione sta facendo per il personale comunale, convinti che “è necessario recuperare il rapporto con tutti i dipendenti che rappresentano il motore della macchina amministrativa”. Al contempo, Giambrone si è impegnato a coinvolgere le Commissioni su tutte le scelte che si faranno in merito.

Nel corso della stessa seduta, sono affrontati anche i temi inerenti ad alcune società partecipate, come la mobilità interaziendale – per la quale si aspetta il parere dal Ministero – e la rivisitazione dei contratti di servizio che sono in itinere.

“La terza e la settima Commissione – hanno dichiarato ancora i Consiglieri – manterranno alta l’attenzione su tutti i temi che riguardano il personale comunale nonché quello delle aziende partecipate”.

Com. Stam.