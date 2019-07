Formazione Professionale. Sportellisti e amministrativi come docenti/tutor. Pullara e Caronia “Occupazione e prospettiva di sviluppo”

Il personale di ruolo amministrativo già inserito nell’Albo dei soggetti abilitati per l’erogazione di istruzione e formazione professionale potrà assumere incarichi di docenza e tutoraggio.

Lo prevede un emendamento a firma di Carmelo Pullara e Marianna Caronia,approvato dalla V Commissione dell’ARS durante la discussione del disegno di legge sul Sistema regionale della formazione professionale. “La Regione Siciliana ha piena competenza in materia di formazione – ricordano i due deputati – e per questo abbiamo voluto introdurre una norma di tutela delle professionalità già coinvolte nel settore.Resta ovviamente fermo – specificano i due – che il personale docente, come quello di direzione e amministrativo deve essere in possesso di titoli e competenze adeguate alle mansioni da svolgere. Ma questa rappresenta una grande possibilità di riqualificazione per gli ex sportellisti e amministrativi, che potranno così continuare a prestare servizio con una nuova collocazione.” “Quello della Formazione professionale – concludono Pullara e Caronia – è un settore strategico per la Sicilia ma la sua organizzazione non ha finora garantito adeguatamente i lavoratori e le professionalità impegnate. Oggi con questo strumento diamo a tanti lavoratori con esperienza la possibilità di non vanificare il proprio percorso lavorativo e professionale, dando loro una concreta prospettiva per restare inSicilia e per un sistema della Formazione che non debba sempre ripartire da zero.”