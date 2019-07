Sabrina Figuccia (Udc): incontro con il Vicesindaco. Possibili nuove assunzioni al Comune di Palermo e ricorso a privati per il servizio di manutenzione strade? Che fine ha fatto il programma elettorale del Sindaco Orlando?

Organizzazione del personale, partecipate e decoro urbano, i temi principali affrontati oggi in una seduta congiunta fra la commissione affari generali e quella che si occupa di società partecipate, alla presenza del Vicesindaco Fabio Giambrone.

A renderlo noto Sabrina Figuccia, Consigliere comunale Udc, che prosegue:” tante, forse troppe le priorità da affrontare e su cui questa amministrazione è rimasta decisamente indietro. Bisogna fare i conti con i tanti pensionamenti, a cui deve essere trovata una soluzione immediata. Personalmente sono rimasta perplessa dalle possibili soluzioni immaginate dall’Assessore Fabio Giambrone che per quanto riguarda il personale ha parlato di un piano integrato di stabilizzazioni e nuove assunzioni. Ipotesi che, a mio avviso, pone di fronte al rischio concreto di lasciare personale in servizio da più di vent’anni ancora con un orario di lavoro part time, mentre parallelamente si potrebbero aprire le maglie di nuove assunzioni. Mi opporrò strenuamente affinché non si verifichi questa che considero una vera ingiustizia per tutti quei dipendenti, che da anni tengono in piedi la macchina comunale. Per quanto riguarda invece il tema del decoro, che passa attraverso la raccolta rifiuti, ormai in condizioni di totale arretratezza e la manutenzione delle strade che ad oggi è inserita nel contratto di servizio con la Rap è sotto gli occhi di tutti come il sistema non stia funzionando. Su questo argomento in particolare il Vicesindaco ha ipotizzato il ricorso a privati a cui affidare il servizio. Una vera inversione di tendenza che, se confermata dall’intera giunta, rappresenterebbe il tradimento del programma elettorale del Sindaco Orlando.”

Com. Stam.