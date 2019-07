La sceneggiatrice e regista Marina Paterna: “Il mio messaggio d’auguri all’intero corpo di Polizia Penitenziaria, per il 202 esimo Anniversario della fondazione.”

“All’impegno, alla dedizione, al coraggio di tutti gli eroi che quotidianamente mettono a repentaglio la loro vita, anteponendo l’orgoglio della divisa e il rispetto dello Stato alla paura, al pregiudizio e allo sconforto morale.

A tutti quegli uomini e tutte quelle donne che si fanno carico e sovraccarico di pesi enormi nell’esercizio della loro nobile professione, in cui sicurezza, rieducazione, dedizione e rispetto sono le parole di cui si nutrono. A coloro ai quali sono immensamente grata per il sostegno, il supporto e l’abbraccio virtuale mostratomi dal primo istante, io rivolgo i miei più sentiti auguri con l’orgoglio nel cuore di avere sostenuto, studiato e portato alla luce di tutti una piaga dolorosa come il BURNOUT. Starvi vicini, farvi conoscere la sindrome, riconoscerla e permettere all’uomo comune di immedesimarsi in voi è il mio dovere e il mio compito, unitamente alle figure professionali che da sempre si occupano di seguirvi, passo dopo passo, all’interno dei vostri istituti, quali psicologi e personale altamente qualificato. Con l’augurio per tutti Voi che con il mio lavoro, sia filmico che editoriale, il vostro gravoso compito esca dall’ombra e acquisti valore e tutta la luce che meritate. Siete lo specchio della sensibilità spesso violata, calpestata e non compresa. Siete l’esempio di forza e durezza al quale ispirarsi, che spesso nasconde grandi fragilità, grandi solitudini, che per amore e rispetto del vostro lavoro siete costretti a non mostrare, per tutelare l’ordine. A tutti Voi dedico il mio impegno morale, perché so che non andrà perso. Stringere virtualmente la vostra mano mi ricorda il momento in cui, all’età di 5 anni, mio padre mi permise, nei corridoio del suo ufficio, di stringere la mano agli uomini dell’Antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borselino. Sento lo stesso rigore, la stessa intensità morale, vedo la stessa luce negli occhi, intravedo la paura mista ad orgoglio. Non mollate, ragazzi, siamo con voi per non lasciarvi soli. Mai. Siete i nostri eroi.”

