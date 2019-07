Il Catania Book Festival, 1° Festival del Libro ‘plastic-free’ d’Italia Gli organizzatori: “Riteniamo doveroso un segnale in questo senso.”

“Nei nostri mari vengono riversate ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica. A conti fatti, è come se allo scoccare di ogni minuto un intero camion di spazzatura venisse svuotato in acqua, con risultati spaventosi non solo per la nostra generazione, ma soprattutto per quelle dei nostri figli e nipoti, che si troveranno rifiuti vecchi di decine d’anni ancora da smaltire

Per questo motivo, riteniamo che il mondo della Letteratura e della Cultura debba dare un segnaleimportante e ‘culturale’ nel senso etimologico del termine.”

Queste le parole del dott. Simone Dei Pieri, direttore artistico del Catania Book Festival, che ha annunciato la svolta ‘Plastic Free’ del Festival del Libro e della Letteratura di Catania

“Abbiamo deciso di dare il buon esempio mettendo in atto alcuni accorgimenti fondamentali. In questo, abbiamo voluto come partner Legambiente, da sempre impegnata su queste tematiche.”

Soddisfazione è stata espressa da Viola Sorbello, presidente Legambiente Catania. “Le buone pratiche devono provenire innanzitutto dal mondo della cultura; in questo senso auspichiamo che il Catania Book Festival faccia da traino per tanti altri eventi. Siamo fieri che il primo Festival del Libro Plastic Free in Italia si svolga proprio nella nostra città, dove il nostro circolo sta combattendo una battaglia senza quartiere contro l’uso quotidiano delle plastiche.”

Speriamo quindi che questo esempio virtuoso venga seguito da tanti altri Festival del Libro in tutta Italia.

