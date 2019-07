Benetti consegna tre yacht della categoria Class

Il Mediterraneo 116 “Big Five”, BD107 “Aslan”, settima unità di Delfino 95 e l’undicesima unità di Classic Supreme 132 solcheranno i mari nella stagione estiva 2019

Protagonista della scena, dopo la conclusione della prima parte della Benetti Giga Season con il varo di ben 3 giga yacht in soli 100 giorni, è la categoria Class, che impegna il Cantiere Benetti di Viareggio con la consegna del Mediterraneo 116 M/Y “Big Five”, della BD107 M/Y “Aslan”, settima unità di Delfino 95, e dell’undicesima unità di Classic Supreme 132 BS011. Una stagione estiva particolarmente fortunata quella del 2019 per gli armatori che potranno presto godere delle loro imbarcazioni.

“Big Five”, la quinta unità di Mediterraneo 116 è uno yacht dislocante di 35,5 metri con scafo in vetroresina e sovrastruttura in fibra di carbonio sui cui esterni è evidente la mano del designer Giorgio M. Cassetta. BD107, settima unità di Delfino, sorprende con il suo inedito scafo di colore blu con linea di galleggiamento rossa. BS011, Classic Supreme 132, yacht dislocante in vetroresina, lungo 40,24 metri, coniuga comfort di bordo con un’ampia volumetria degli esterni e degli interni.

Benetti ha consegnato M/Y “Big Five”, il quinto Mediterraneo 116, uno yacht di 35,5 metri i cui esterni sono stati realizzati dall’estro creativo del designer Giorgio M. Cassetta. Gli interni, caratterizzati da legni opachi chiari che si uniscono a legni con sfumature grigie e frassino scuro, risultano particolarmente sofisticati e moderni anche grazie all’uso del marmo Zebrino Apuano e dell’Olimpico Striato.

Il layout dello yacht, studiato per ospitare 12 persone e 7 membri dell’equipaggio, è stato customizzato in base alle esigenze dell’armatore a cui è dedicata una cabina a tutto baglio, caratterizzata da finestrature panoramiche nella parte prodiera del Main Deck. L’accesso alla cabina armatoriale è consentito da uno studio privato che la isola dalle zone conviviali. Il bagno, per lui e per lei, è dominato al centro da una grande zona doccia con una comoda panca rivestita interamente in marmo. Molto interessante per il suo carattere di praticità anche la cabina armadio che prevede una zona di stivaggio per i bagagli nascosta nel pavimento.

Il Lower Deck ospita 4 cabine: 2 Vip matrimoniali, 1 cabina Guest con 2 letti singoli e 1 cabina Guest con letti singoli, uno dei quali scorrevole. Entrambe le cabine Guest sono dotate di un Pullman Bed ciascuna.

Il Main Deck ospita il salone principale che regala agli ospiti una vista senza eguali sul mare attraverso le alte finestrature. La zona pranzo dispone di un grande tavolo ovale per 10 persone e una zona living con comodi divani e televisore. Occupa il Main Deck anche la cucina dotata di una cella per i vini e di elettrodomestici particolarmente performanti. Oltre al ponte di comando e alla cabina del comandante, l’Upper Deck ospita uno skylounge che si apre sulla parte esterna a poppa con un tavolo in teak per 12 persone e un divano. A prua, una piscina idromassaggio e una zona prendisole sono dedicate al completo relax. Una seconda zona prendisole, che garantisce privacy all’armatore e ai suoi ospiti, si trova a poppa del Sun Deck e si presta ai momenti convivali con un grande barbecue e ad una zona bar.

La propulsione è affidata ad una coppia di MAN V12-1400 da 1400 hp/1029 kW. Alla notevole affidabilità, si uniscono le compatte dimensioni che rendono più agevoli le attività in sala macchine.

Sempre a Viareggio, Benetti ha consegnato BD107 “Aslan”, un progetto supervisionato da Edmiston & Company. “Aslan” è la settima unità di Delfino 95 e la consegna è stata celebrata con due giorni di festa organizzati dall’armatore che ha voluto con sé la famiglia e circa 40 ospiti.

Per la prima volta, lo scafo di un Delfino 95 è stato pensato e realizzato di colore blu, impreziosito da una linea di galleggiamento rossa. La semplicità dell’insieme cromatico e materico regala a questa unità la sua eleganza. L’alternarsi del bianco, del blu e del rosso e l’uso di materiali come il teak, infatti, riconducono il suo stile, fortemente customizzato, a quello del mondo delle barche a vela da cui l’armatore proviene.

Gli interni sono stati realizzati dall’Interior Style Department di Benetti che ha lavorato seguendo le indicazioni dell’armatore per realizzare uno yacht che permetta di godere del semplice piacere del mare. Tutti gli spazi sono quelli di una barca moderna, ma particolarmente elegante, che richiama la tradizione marina attraverso l’uso del teak in tutti gli ambienti, alternato con moquette chiara e marmo Taj Mahal.

Il Main Deck ospita un elegante salone con librerie a giorno, fortemente volute dall’armatore. I colori dominanti di questo ambiente sono il blu e il bianco; il pavimento è diviso tra la moquette e il teak con inserti in wengé. Ad assicurare la richiesta di semplicità dell’armatore anche il pregio e la qualità dei tessuti utilizzati per i divani e le sedute, così come quelli utilizzati per gli inserti alle pareti che sono firmati Loro Piana. La raffinatezza di questa barca si evidenzia anche attraverso dettagli di ricercata eleganza come le lampade decorative del salone che caratterizzano anche le cabine. A completare il quadro, un tavolo rettangolare per 8 persone. Sullo stesso ponte, a centro nave, si trova la galley che oltre ad essere particolarmente pratica, dispone di un rubinetto speciale, espressamente voluto dell’armatore, che eroga acqua bollente pronta per prepararsi un tè, un chiaro rimando al rituale britannico che appartiene alle sue origini. Sul Main Deck, si trova anche la cabina armatoriale il cui pavimento è interamente in moquette, mentre quello del bagno, per lui e per lei, diviso da una grande doccia e dominato da un luminoso teak chiaro, è in marmo Taj Mahal.

Il Lower Deck ospita le cabine per gli ospiti e la zona equipaggio. Nelle 2 cabine VIP, una delle quali dotata di libreria a giorno, e nelle 2 Twins il pavimento in moquette chiara si abbina al teak e agli inserti in pelle che si alternano tra il blu e il panna. Il pavimento dei bagni è in teak e il piatto doccia in marmo Taj Mahal. Le 2 cabine per l’equipaggio e la cabina del comandante sono tutte realizzate con materiali di pregio che assicurano continuità nello stile della barca.

Colpisce, a prua dell’Upper Deck, una Jacuzzi completamente custom, più grande e profonda rispetto alle piscine che sono normalmente predisposte per questo tipo di imbarcazioni. Interamente realizzato da un artigiano toscano, l’interno è composto da un pregiato mosaico che riesce a seguire le linee curve della barca.

A poppa, il tavolo da pranzo per 10 persone in teak chiaro è appoggiato su un supporto in acciaio che richiama i tavolini convertibili del pozzetto del Main Deck e si abbina alle sedie da regista in perfetto stile marino. Due comodi divani rossi, impreziositi da cuscini chiari e un tavolino, invitano a momenti di relax in compagnia.

Nello stesso periodo, Benetti ha consegnato al suo armatore anche BS011 Classic Supreme, yacht caratterizzato da ampi spazi esterni disegnati da Stefano Righini. Gli interi, invece, nascono dalla collaborazione tra l’architetto messicano Ezequiel Farca e il Benetti Style Department. Con il suo profilo filante, l’imbarcazione presenta finestrature a tutta altezza che riempiono di luce naturale gli ambienti interni, sia sul Main Deck sia sull’Upper Deck.

Main Deck è preceduta da un ampio ingresso e da una zona relax e ospita un doppio bagno comunicante per lui e per lei. Nel Lower Deck si trovano le 4 cabine per gli ospiti, 2 con letto matrimoniale e 2 con letti separati, ognuna dotata di bagno privato. Su questo ponte, a prora, separata dalla zona ospiti, c’è l’area per un equipaggio di 7 persone, con 4 cabine, cucina e dinette. Il layout interno prevede 5 cabine per 10 ospiti. La cabina armatoriale sulè preceduta da un ampio ingresso e da una zona relax e ospita un doppio bagno comunicante per lui e per lei. Nelsi trovano le 4 cabine per gli ospiti, 2 con letto matrimoniale e 2 con letti separati, ognuna dotata di bagno privato. Su questo ponte, a prora, separata dalla zona ospiti, c’è l’area per un equipaggio di 7 persone, con 4 cabine, cucina e dinette. Nella sala motori, una coppia di MTU 12V che garantiscono una velocità massima di 14,5 nodi e un’autonomia di 3.200 miglia marine all’andatura di crociera di 11 nodi.

