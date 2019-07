B&B Hotels apre nel cuore di Palermo il suo 500° albergo

B&B Hotel Palermo Quattro Canti, in pieno centro storico, offre 144 camere di design, zone coworking, un rooftop panoramico e un ristorante in terrazza B&B Hotels, catena internazionale di alberghi parte di B&B Hotels Group, inaugura il suo 500° hotel e arriva per la prima volta in Sicilia con il B&B Hotel Palermo Quattro Canti, 38° hotel in Italia.

L’albergo prende il posto della storica struttura Hotel Sole situato in Corso Vittorio Emanuele 291 adiacente ai Quattro Canti, nel pieno centro storico del capoluogo siciliano. In posizione strategica, di fronte a Piazza Pretoria, tutti i più importanti punti di interesse della città sono raggiungibili a piedi come il teatro Massimo, Palazzo dei Normanni e la Cattedrale di Palermo. Comodo anche per gli spostamenti, l’hotel è situato a circa 600 metri dal porto di Palermo, a 1 km dalla stazione centrale, a 30 minuti dalla splendida spiaggia di Mondello e dall’aeroporto.

Per il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando “Una nuova importante presenza imprenditoriale nel settore alberghiero, che è conferma della rinnovata attrattività turistica di Palermo.Una nuova e prestigiosa presenza che amplia ulteriormente l’offerta della nostra città, sempre più rivolta ad ogni tipo di viaggiatore, dal lusso al low-cost. Ringrazio B&B Hotels non solo per la scelta di Palermo ma anche per la scelta di un intervento di riqualificazione che restituisce alla città un pezzo significativo della sua storia imprenditore e turistica.”

Presente in ben 11 paesi, B&B Hotels è oggi leader dell’hotellerie nel segmento economy con strutture in Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Slovenia, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera e Brasile, e un fatturato mondiale di 580 milioni di euro nel 2018 di cui 52 milioni in Italia. L’apertura del 500° hotel conferma la continua crescita che il Gruppo sta avendo a livello internazionale e dimostra il dinamismo e la lungimiranza di una formula di ospitalità che coniuga prezzi contenuti e competitivi a confort e servizi di fascia superiore.

“Questa 500esima apertura riconferma la strategia del Gruppo: proporre hotel di fascia economica ma con una ottima qualità in termini di prodotto e di servizio”. Commenta Fabrice Collet, amministratore delegato di B&B Hotels Group. “Palermo è oggi una città europea che per la sua posizione e la sua storia e il suo rilancio economico attira sempre più turisti dai principali paesi europei grazie anche ai collegamenti aerei diretti. L’apertura del nuovo B&B Hotel Palermo Quattro Canti esprime il nostro desiderio di accogliere i visitatori in una struttura moderna, confortevole e funzionale dando loro allo stesso tempo la possibilità di vivere appieno la città.” conclude Collet.

Il nuovo B&B Hotel Palermo Quattro Canti, ha giovato di una completa ristrutturazione per allinearlo al modello internazionale e al design italiano della catena. Tutti i B&B Hotel sono caratterizzati da elevati standard qualitativi in grado di rispondere alle esigenze dei viaggiatori moderni che sempre di più cercano qualità, sicurezza e confort. L’albergo apre inizialmente con 113 camere tra singole, doppie, matrimoniali, triple e familiari che ben presto diventeranno 144 per garantire ancora maggior offerta ai viaggiatori. Arredate con cura secondo un design contemporaneo, personale e distintivo, saranno dotate di ogni comfort e servizi per soddisfare ogni tipologia di visitatore. Bagno privato con doccia e soffione XL, clima autoregolabile, connessione Wi-Fi 200 Mega superveloce gratuita in tutte le camere e gli spazi comuni, Smart TV 43” con canali nazionali e internazionali e 12 della piattaforma SKY. A completare l’offerta un servizio di prima colazione a buffet con prodotti dolci, salati di prima qualità. Al piano terra, si sviluppa una hall accogliente e moderna, arricchita da una zona shop e un’area food aperta 24/7 per soddisfare le diverse esigenze degli ospiti. Nuove aree coworking ampie e funzionali sono a disposizione degli ospiti. La reception, aperta 24/7, garantirà massima flessibilità per un fast check-in e check-out e l’ambiente di design funzionale incontrerà i bisogni del nuovo viaggiatore moderno. L’hotel disporrà anche di una grande area eventi attrezzata di oltre 300 mq, con soffitto a volte in legno e imponenti vetrate collegate a terrazze panoramiche che affacciano direttamente su piazza Pretoria. Per l’organizzazione di meeting sono disponibili 4 sale dedicate e una sala conferenze che potrà ospitare oltre 100 posti.

All’ultimo piano dell’edificio, sulle due terrazze, aprirà il Ristorante Le Terrazze del Sole, il primo all’interno di una struttura B&B Hotels in Italia. Il ristorante sarà gestito da un partner locale e sarà aperto non solo agli ospiti dell’Hotel ma a tutta la città e ai suoi tanti visitatori. Con 200 coperti, Le Terrazze del Sole proporrà un’offerta gastronomica mediterranea con piatti tipici della cucina siciliana. Aperto a pranzo e a cena, sarà anche disponibile per aperitivi, banqueting, eventi privati o aziendali.

L’apertura del B&B Hotel Palermo Quattro Canti garantirà un importante indotto in termini di nuovi posti di lavoro con circa 25 collaboratori che entreranno a far parte dello staff dell’hotel a regime e secondo le stagionalità. Un segnale importante che dimostra l’interesse di B&B Hotels ad investire sul territorio siciliano.

“Siamo molto orgogliosi di inaugurare proprio in Italia il nostro 500° hotel, una struttura nel cuore di Palermo che racchiude tutte le caratteristiche che fanno di B&B Hotels un modello vincente e in continua crescita”, ha dichiarato Jean Claude Ghiotti, Presidente di B&B Hotels Italia. “Il B&B Hotel Palermo Quattro Canti segna il nostro debutto in Sicilia con la stessa formula di successo che da sempre ci rappresenta: una proposta di hotel di nuova generazione con standard di qualità elevati a prezzi contenuti, servizi all’avanguardia, ampi spazi e un’offerta diversificata. Un mix perfetto per soddisfare le esigenze di un turista sia business sia leisure, contemporaneo ed esigente.” Conclude Ghiotti.

