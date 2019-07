“Design Evolution” in Sicilia: domani focus degli Architetti con Francesco Librizzi

Il direttore artistico di FontanaArte ospite della Fondazione dell’Ordine di Catania . Taormina – “Design Evolution”: un titolo che offre diversi spunti di riflessione culturale e professionale, per gli “addetti ai lavori” ma non solo.

La Fondazione dell’Ordine Architetti PPC di Catania lo ha scelto per questa ragione, per poter distinguere e caratterizzare l’annuale seminario sul tema che da sei edizioni organizza nell’ambito di Taomoda, la rassegna in programma a Taormina dal 13 al 20 luglio.

Quest’anno il tradizionale appuntamento si svolgerà domani, martedì 16 luglio alle 16.00, al Palazzo Ciampoli, vantando come ospite d’onore un protagonista di punta del design “made in Italy”: Francesco Librizzi, architetto di calibro internazionale, nato a Palermo, e direttore artistico di FontanaArte.

«La carriera di Librizzi dimostra come in Sicilia nascono talenti di alto spessore, apprezzati dentro e fuori i confini nazionali – afferma la presidente della Fondazione etnea degli Architetti Veronica Leone – La nostra Isola vive da sempre un fermento creativo che contribuisce, in modo incisivo, a rendere unico il design italiano nel mondo. Vogliamo dimostrarlo al grande pubblico, anche lasciando un segno per il futuro. Quest’anno infatti abbiamo dedicato il concorso “Tao Award Talent Design 2019” alla realizzazione del nuovo Premio e al suo design rinnovato, che verrà consegnato nelle prossime edizioni della kermesse taorminese. La Commissione giudicatrice, presieduta proprio da Francesco Librizzi, ha già selezionato i cinque finalisti, il cui vincitore sarà proclamato durante il Gala di Taomoda che si terrà al Teatro Antico il prossimo sabato».

Insieme alla presidente Leone, introdurranno l’incontro di domani: l’ideatrice e direttore artistico di Taomoda Agata Patrizia Saccone, il presidente della Consulta regionale degli Architetti e dell’Ordine di Catania Alessandro Amaro, il presidente dell’Ordine di Messina Pino Falzea. Seguiranno le relazioni di Andrea Branciforti, che guida la sezione siciliana dell’Adi (Associazione Disegno Industriale) e di Marika Aakesson, coordinatrice del corso di Product Design allo IED Roma. Modererà Vincenzo Castellana, docente di Abadir – Accademia Belle Arti Design e coordinatore scientifico Adi Sicilia.

«L’universo architettonico del design e gli aspetti operativi del disegno industriale non sono argomenti “di nicchia” per la nostra categoria – conclude il presidente regionale degli Architetti Alessandro Amaro – Al contrario, sono una priorità da coltivare in ambito formativo, perché il design può e deve essere anche in Sicilia motore di imprenditorialità».

foto di Francesco Librizzi

