Laureati in materie economiche, giuridiche e statistiche. Bando per praticantati retribuiti all’AGCM

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato seleziona 36 praticanti in possesso della laurea in materie economiche, giuridiche e statistiche. L’esperienza avrà una durata di un anno con un rimborso spese mensile di 800 euro lordi per ogni mese di regolare frequenza. A conclusione del praticantato sarà rilasciato un attestato riepilogativo delle principali attività svolte.

L’AGCM è un’istituzione amministrativa indipendente, con pieno potere esecutivo, istituita nel 1990. Ha il compito di vigilare sulla concorrenza e di avviare eventuali sanzioni e provvedimenti cautelari per presunte violazioni. La sede dell’AGCM è a Roma.

Tutti i partecipanti al concorso lanciato da AGCM devono possedere i seguenti requisiti:

aver conseguito una laurea di secondo livello (specialistica, magistrale o ciclo unico) in discipline giuridiche, economiche o statistiche, con votazione non inferiore a 105/110;

non avere compiuto l’età di 28 anni alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso relativo alla presente selezione;

aver maturato esperienze di studio e professionale attinenti all’area per la quale concorrono e correlate agli interessi ed alle competenze istituzionali dell’Autorità;

non aver frequentato periodi di praticantato a seguito delle selezioni bandite dalle precedenti autorità.

Saranno stilate 3 graduatorie per aree di riferimento:

“concorrenza e tutela del consumatore – giuristi”, per i laureati con formazione giuridica interessati a svolgere il praticantato presso le Unità organizzative di tutela della concorrenza e tutela del consumatore;

“rating di legalità e altre competenze – giuristi”, per i laureati con formazione giuridica interessati a svolgere il praticantato presso le Unità organizzative addette all’applicazione dell’art. 5 ter (Rating di legalità delle imprese) del Decreto-legge 1/2012, modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012, nonché a quelle dedicate al funzionamento e all’amministrazione dell’Autorità (ad esempio: contabilità, biblioteca, acquisti di beni e servizi, personale);

“economica e statistica”, per i laureati con formazione economica o statistica.

I candidati saranno valutati secondo questi criteri: voto di laurea superiore a 105/110; esperienze rilevanti ed i titoli conseguiti, descritti dai candidati nel modulo della domanda di partecipazione; abstract della tesi di laurea in materie giuridiche, economiche o statistiche; lettera di accompagnamento con la descrizione delle finalità formative che il candidato si prefigge frequentando il praticantato.

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate entro il 22 luglio 2019

Per ulteriori informazioni cliccare qui

Com. Stam. fonte Informa Giovani