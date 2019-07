Palermo: Festino di S. Rosalia. Servizi RAP nelle aree interessate dalle manifestazioni

In occasione del 395° Festino di Santa Rosalia, nell’area interessate dalle manifestazioni (Cassaro – Foro Italico) Rap ha disposto delle attività propedeutiche e prevede di attivare gli interventi di pulizia post Festino già a partire dalle ore 4 del mattino di lunedì 15 luglio.

Nello specifico si informa che l’area Afferente alla Raccolta Differenziata posizionerà entro la mattina di domenica 14 luglio, numero 130 carrellati per il conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza partecipante all’evento per limitare al massimo l’abbandono di cartacce e quant’altro su strada alfine di accelerare le attività di pulizia da parte delle maestranze di Rap per restituire quanto prima le strade pulite al traffico veicolare e pedonale.Le vie coinvolte dalla distribuzione dei contenitori: Via Lincoln (tra via Roma-via Cervello), Via Roma (tr. piazza Giulio Cesare-piazza S. Domenico), Foro Umberto I; P.zza Kalsa ang. Foro Umberto I, Salita Mura delle cattive, Via Porto Salvo,Via Mura della Lupa, P.zzaCapitaneria di Porto, Via Cala, Piazza Marina, Piazza Santo Spirito, Piazza Kalsa angolo via Cervello.Previsti 4 presidi con due operatori di RD , ciascuno con numero 4 autocarri a vasca, per svuotare i suddetti contenitori a partire dalle ore 14 fino alle ore 04:00 del 15/07/2019; numero 3 squadre composte ciascuna da numero 2 operatori ecologici dell’area Igiene del suolo per attività di spazzamento, di cui almeno una munita di autocarro con attrezzatura Alza-Volta-Bidoni per la rimozione di rifiuti presenti nei siti interessati dall’evento.Sempre dalle ore 14:00 di domenica fino alle ore 04:00 di lunedì 15 luglio, nei pressi di piazza della Pace e in via Antonio Ugo, saranno presenti rispettivamente due autocompattatore di postazione per servizi di supporto.Oltre alle attività propedeutiche e annesse alla pulizia e rimozione rifiuti indifferenziati e ritiro ingombranti nelle aree coinvolte dal Festino, si presterà particolare attenzione ai siti in cui si svolgeranno anche le programmate processioni di Lunedì 15 Luglio. Le maestranze Rap nella giornata del 15 luglio, nonostante la festività saranno regolarmente in servizio.